Более 500 тыс жителей Новосибирска привились от гриппа

500 тыс новосибирцев уже привились от гриппа. Вакцины от гриппа для детей и взрослых есть во всех клиниках. Об этом сообщает Минздрав Новосибирской области.

— Уже привито более 30% от запланированного. План – 60% населения Новосибирской области, — отметила Елена Аксенова.

На данный момент эпидемическая обстановка в регионе оценивается как стабильная.

— В сентябре регистрируется небольшое увеличение количества обращений пациентов в амбулаторно-поликлиническую сеть с симптомами респираторных заболеваний, — подчеркнула Аксенова.

Грипп на территории региона не зарегистрирован.

Всего в ходе прививочной кампании против гриппа, которая стартовала 21 августа, в этом сезоне планируется привить 1 миллион 677 тысяч человек. На территорию Новосибирской области поступило более 890 тысяч доз противогриппозных вакцин: «Совигрипп» для иммунизации взрослых, а для детей – «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области начали прививать от гриппа.