Как быстро и выгодно купить лучшие авиабилеты?

Такие ресурсы экономят время и деньги, мгновенно предоставляя покупателю широкий выбор по конкретному поисковому запросу. Сейчас даже трудно представить, что когда-то купить авиабилеты из Новосибирска можно было лишь в специальной билетной кассе, отстояв солидную очередь. И даже это не гарантировало успеха – билетов на нужную дату и направление могло попросту не быть.

Сегодня агрегаторы могут составить сложные маршруты для путешествия по нескольким странам, предлагая выбор среди самых дешевых или самых быстрых перелетов. При этом каждое предложение включает в себя информацию о времени полетов и периодах ожидания при пересадках. Таким образом, у покупателя имеются все необходимые данные, чтобы решить, переходить ли к следующему этапу – покупке билета. Агрегаторы живут за счет комиссии, получаемой от продавцов, с которыми у них заключены соглашения о сотрудничестве. Покупатель же, как правило, не платит ничего сверх официальной стоимости полета или проживания.

Помимо подбора авиабилетов из Новосибирска в любую точку мира, с помощью агрегаторов вы можете забронировать билеты на нужную дату, заказать отель или автомобиль, а также подписаться на оповещения об изменении стоимости услуг. Для того, чтобы понять, какой из агрегаторов станет лучшим для вас, предлагаем посетить самые известные из них:

Kupibilet

Несмотря на относительную молодость этого поисковика, его популярность довольно высока и постоянно продолжает расти. Ежедневно 10 тысяч клиентов обращаются к сервису за приобретением авиабилетов. Среди достоинств агрегатора – тщательный подбор удобных стыковок, привлекательная бонусная программа и круглосуточная клиентская служба.

Skyscanner

Этот ресурс существует уже 16 лет, с 2003 года. Посещаемость более чем в 60 миллионов человек ежемесячно говорит о высочайшей популярности сервиса, работающего на 30-ти языках. Именно здесь можно забронировать билеты за несколько месяцев до полета.

Aviasales

В базе этого авторитетного агрегатора, основанного в 2007 году, порядка 700 авиаперевозчиков. Удобная навигация позволяет быстро сравнить имеющиеся предложения и приобрести оптимальный билет.

Kayak

Этот сервис работает вместе с другими известными агрегаторами, такими, как Momondo, Cheapflights и пр. Здесь вы сможете не только сравнить цены множества продавцов, но и ознакомиться с прогнозом изменения стоимости.

Biletix

Ресурс привлекает клиентов возможностью приобрести как авиа, так и железнодорожные билеты, а также забронировать недорогой отель. Регулярно публикуются на сайте и полезные советы туристам.

Мы рассказали о топ-5 агрегаторов, с которых советуем начать поиски авиабилетов из Новосибирска. Уверены, что с помощью этих сервисов вы сможете организовать себе отличное путешествие и получить удовольствие уже от самой поездки!

Фото: предоставлено пресс-службой компании