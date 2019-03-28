Область устраняет цифровое неравенство на два года раньше срока

— В 2019 году Новосибирская область заканчивает реализацию федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) по обеспечению услугами доступа к интернету через точки доступа Wi-Fi населенных пунктов с численностью жителей от 250 до 500 человек. В регионе таких населенных пунктов было 279. ПАО «Ростелеком» на два года раньше запланированного по программе срока достраивает сети оптоволокна (ВОЛС), чтобы обеспечить сельских жителей интернетом и современными коммуникациями, — заявил на пресс-конференции в ТАСС руководитель департамента информатизации Новосибирской области Анатолий Дюбанов. — Чтобы выполнить госпрограмму в 2019 году, точки доступа осталось организовать в 56 селах и построить около 1000 километров ВОЛС. Сейчас область совместно с «Ростелекомом» прорабатывает программу «Последней мили» — по доведению интернета от раздаточного устройства до домохозяйств через скоростной радиоканал.

Чиновник подчеркнул, что сегодня УЦН — самый крупный телеком-проект в мире: только в Новосибирской области компания построит практически 4,5 тысячи км оптоволокна.

Кроме того, в регионе завершается реализация областной программы «500+», по которой к интернету подключаются еще 137 населенных пунктов, где проживает более 500 человек. Ранее эти села не были обеспечены интернетом. В федеральный проект они не попали. «500+» реализуется в рамках государственно-частного партнерства.

— При реализации федеральной программы в оптоволоконную сеть изначально закладывается большая мощность, чтобы по пути можно было подключать населенные пункты 500+. В 2019 году за счет областного бюджета будут построены 225 км оптоволокна, подключено 14 населенных пунктов. В 2020 году мы планируем завершить и эту программу, — констатировал Дюбанов.

В ходе реализации программы в области будет построено около 1000 километров оптоволокна. 85 населенных пунктов будут подключены за счет софинансирования областного бюджета и инвестора, 52 — профинансированы компанией.

В 2018 году новосибирский «Ростелеком» одним из первых в России завершил еще один федеральный проект — по обеспечению скоростным интернетом сельских больниц, амбулаторий и поликлиник. За два года компания построила в регионе 854 км оптоволокна, к сети скоростного интернета подключено 142 лечебных учреждения.

— Динамика подключения по годам действительно впечатляет. Уникальность Новосибирска в том, что мы пошли не на спутник, не на ЛЭП. Большую часть оптоволокна мы прокладываем под землей, и эти линии находятся в собственности «Ростелекома». Что позволяет существенно сэкономить время и ресурсы, в том числе при подключении новых пользователей, так как согласование размещения ВОЛС на линиях электропередач — довольно сложный процесс. Такой подход к строительству линий связи делает проект дешевле, чем в других регионах России, и позволяет увеличить темпы выполнения работ. Плюс статистика повреждений ВОЛС в земле на порядок меньше, чем тех, которые расположены в эфире, — пояснил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. — Основываясь на результатах нашей работы, нам удалось убедить руководство компании и Минцифру РФ в том, что мы должны завершить федеральный проект в 2019 году.

Говоря о перспективах дальнейшей работы, Куприянов отметил, что в Новосибирской области компания недавно выставила на торги конкурс стоимостью 1,34 млрд рублей. Его итоги будут подведены в апреле. Так «Ростелеком» готовится к реализации нового нацпроекта «Цифровая экономика».

— Прогнозируется, что в ближайшие два года на этот нацпроект будут выделяться федеральные средства. Мы хотим подготовиться к участию, — добавил Юрий Куприянов.

Анатолий Дюбанов пояснил, что в рамках нацпроекта в 2019-2021 годах планируется обеспечить доступом к широкополосному интернету населенные пункты, где проживают от 100 до 250 жителей. В области их 284. Плюс необходимо подключить к ВОЛС более 1800 объектов: ФАПы, органы местного самоуправления, пожарные пункты, отделения полиции и Росгвардии. В сельских школах запланировано увеличение скорости подключения до 50-100 Мбит/с.

— Сейчас у нас полностью проведен аудит по подключениям. Ожидается, что конкурс по федеральному нацпроекту будет объявлен во втором квартале, итоги подведены к концу первого полугодия, и три года на конкурсном отборе операторы будут биться за право участия в этой программе, — заявил Дюбанов. — Главная новелла нового конкурса в рамках нацпроекта — развитие технических требований к качеству предоставляемого интернета. О каких суммах для Новосибирской области будет идти речь — пока непонятно.

Глава департамента пояснил, что в интересах федерального центра обеспечить конкурентный тендер. В Новосибирской области об интересе к этой программе заявили две компании, то есть борьба за цену уже намечается. Конкурентным преимуществом «Ростелекома» является разветвленная сеть в сельской местности, выстроенная в предыдущие годы.

В планах департамента также есть развитие проекта по обеспечению населенных пунктов области сотовой связью. По словам Анатолия Дюбанова, на федеральном уровне разрабатывается соответствующая программа. Уже сейчас понятно, что для сотовых компаний порог окупаемости обеспечивают населенные пункты, где проживают от 700 жителей. По остальным требуются меры господдержки.

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