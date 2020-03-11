Паниковать или покупать?

Время возможностей

Регина Дзикавичюте, директор филиала Инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Новосибирске:

— То, что мы видим на рынках сейчас — острая реакция на сделку ОПЕК+. В ситуации низкого спроса на нефть увеличение добычи с целью сохранить долю на рынке сырья приведет к большему предложению нефти. чем сейчас есть, тем более демпингуя на ее стоимости. Спрос слабый, в том числе из-за ограничения передвижения туристов во многих странах в связи с коронавирусом, ограничением полетов и перевозок.

В России на сегодня инфляция находится под контролем, с резервами порядок, запасы по нефти сформированы, а с 1 апреля выработка может вырасти до 300 тысяч баррелей. Кстати, независимо от сделки ОПЕК+ падение цен на нефть в 2020 году все равно произошло бы, так как многие страны стали ее экспортировать. Например, США тянет трубопроводы со сланцевой нефтью. В такой ситуации ограничение добычи (а соответственно, и высокие цены на нефть) данным экспортерам на руку. Сейчас на рынке предложения нефти много, а спроса мало. Впрочем, мы считаем, что спрос со стороны Китая может восстановиться в следующем квартале. На мировом рынке фьючерсы на нефть на май торгуются на уровнях 32-36 долл./ барр., то есть выше демпинговых цен.

Ситуация на рынке нефти создала волатильность и на мировом фондовом рынке, и на российском рынке ценных бумаг тоже, она может продлиться несколько дней, а может и значительно больше, Тем не менее очень своевременно начали включаться рыночные механизмы: ЦБ вливает доллары на торги, чтобы погасить спрос, и сам не будет месяц покупать валюту для бюджета. Со стороны Банка России могут быть и другие решения, направленные на сдерживание роста инфляции. Все это покажет более реальную картину по курсу рубль/доллар, ставкам денежного рынка и т.д. Поэтому торопится покупать доллары не стоит, подождем.

Что делать? Не паниковать! Инвесторам стоит дождаться формирования флэта, то есть консолидации котировок, и начала роста после этого. Если есть желание вложить средства, то в облигации — как в рублях, так и в валюте. Можно также присмотреться к акциям компаний IT-индустрии, облачных технологий, фармацевтики, дивидендным акциям, акциям Московской биржи. Не забывайте про возможности брокерского счета (ИИС — индивидуального инвестиционного счета), ведь именно сейчас есть возможность купить облигации ОФЗ, корпоратиных компаний чуть ниже по цене, тем самым получив больший доход по ним, чем до падения, и при этом вернуть 13% годовых по данному счету. Не пропускайте в такие периоды возможности рынка ценных бумаг вместе со льготами на этом рынке! Может быть, сейчас самое время для удачных инвестиций (с профессионалами!).

Повышенная волатильность сохранится в ближайшие недели

Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер»:

— Турбулентность на финансовых рынках связана с возвращением ценовых войн на рынке нефти в условиях деструктивного действия на мировую экономику последствий распространения коронавируса. Настроения инвесторов и их аппетит к покупке рисковых активов могут оставаться подавленными по меньшей мере до первых числе апреля, когда ОПЕК может вернуться к обсуждению согласованной политики — очевидно, что текущая ценовая конъюнктура не может устраивать самих основных экспортеров сырья. Кроме того, восстановление рисковых активов будет зависеть от того, насколько успешной будет борьба по сдерживанию Covid-19 за пределами КНР. В ближайшие недели, по нашим оценкам, в ценах на нефть и курсе рубля сохранится повышенная волатильность. Не исключены локальные волны ослабления рубля до уровней 75-77.

Что делать? Прежде всего, не стоит паниковать и бежать за толпой. К формированию валютной позиции, например с целью диверсификации, сейчас следует подходить крайне осторожно. Лучше переждать дни, в которые преобладают панические настроения. В ближайшее время рынки могут немного успокоиться, стоимость нефти — немного восстановиться, к тому же рубль может получить поддержку со стороны налогового периода. Когда паника на рынках уляжется, стабилизируется и курс рубля, тогда можно частично формировать валютную позицию. Стоит при этом помнить, что если ваш заработок в рублях и расходуете в рублях, держать в иностранной валюте больше 40-50% нецелесообразно. В перспективе могут сложиться ситуации как укрепления доллара, так и его серьезного ослабления. Грамотное распределение накоплений по валютам защитит от потерь в таких случаях, это работает как система противовесов. Предпочтение в текущей ситуации лучше отдать доллару США.

Главной ошибкой инвестора, как правило, становится принятие им решений на фоне кратковременной паники. Пока наблюдаемая волатильность позволяет купить определенные активы по выгодной цене и позволяет поймать удачный момент для входа в ту или иную бумагу. К примеру, текущие котировки российских акций привлекательны для покупки с горизонтом от 5 лет, а вот краткосрочная, спекулятивная торговля, особенно без достаточного опыта, может принести убытки. Соответственно, решение о том, стоит ли выходить из каких-то одних активов или, наоборот, нарастить долю других, в каждом случае индивидуально и зависит от склонности инвестора к риску, сроков вложений, цели инвестиций, валюты, в которой эта цель выражена и т.д.

Когда речь идет о снижении рисков инвестора, чаще всего подразумевается грамотная диверсификация (распределение) накоплений, прежде всего, по разным классам активов и валютам. В таком случае рисковые активы, те же акции, например, не утянут за собой все инвестиции в случае рыночных обвалов. Для защиты инвестиций необходимо иметь в портфеле активы, позволяющие компенсировать снижение рисковых активов. Это золото, консервативные облигации и, возможно, структурные продукты с защитой капитала.

ЦБ РФ уже идет на превентивную реализацию мер поддержки российских рынков, в том числе оперативно приступает к продажам валюты из ФНБ. Данные меры могут выступить в пользу некоторой стабилизации настроений участников рынка, однако не могут гарантировать российским рынкам защиту от дальнейшего снижения. В условиях столь высокой рыночной нестабильности и эмоционального напряжения на рынке инструменты влияния финансовых властей на ситуацию имеют довольно ограниченную эффективность, позволяя, скорее, смягчать активный понижательный тренд.

Падение рубля фундаментально не обосновано

Михаил Смирнов, аналитик по международным рынкам General Invest:

— Распространение коронавируса (Covid-19) в Китае и за его пределами продолжает оказывать давление на финансовые рынки. Несмотря на то, что на данный момент основные экономики мира являются более фундаментально устойчивыми, чем в период, предшествующий обвалу 2008 года, одним из основных драйверов на рынке сейчас является неопределенность. Дополнительным драйвером для панических настроений стали события на рынке нефти: прошлая неделя увенчалась провалом переговоров ОПЕК+: страны ОПЕК и Россия не смогли договориться о продлении ограничения добычи нефти. После провала переговоров ОПЕК+ Саудовская Аравия пообещала с апреля нарастить добычу и предоставить рекордные скидки в размере $6-8 за баррель для ряда своих покупателей, что означает начало ценовых войн на сырьевом рынке.

На фоне падения цен на нефть рубль также показал значительное снижение, и сейчас курс национальной валюты является крайне волатильным. При этом такое падение рубля также не является фундаментально обоснованным, и аналогии с 2014-2015 годами не являются уместными, так как:

геополитическое положение России сейчас намного стабильнее;

макроэкономическая ситуация также находится под большим контролем;

Фонд Национального Благосостояния может начать продажу валюты на открытом рынке. Согласно Минфину, средств ФНБ достаточно, чтобы предпринимать действия для стабилизации экономики при ценах на нефть на уровне 25-30 долларов США за баррель. В случае сохранения устойчиво низких цен гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности является наличие достаточного объема ликвидных активов в ФНБ. По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей (150,1 млрд долларов США) или 9,2% ВВП. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов США за баррель на протяжении (цены 2017 года) 6-10 лет (с учетом поступлений в рамках действия механизма демпфера);

несмотря на то, что ставку в США снизили лишь на прошлой неделе, рынок ожидает новые экономические стимулы от США уже сейчас. Введение таких стимулов сможет дополнительно поддержать рынки.

На фоне панических настроений золото показало очередной виток роста. Однако важно обратить внимание на то, что цена на желтый металл пока лишь с трудом смогла обновить свои максимумы, а в конце февраля даже показала некоторую коррекцию, несмотря на стремительное падение широкого рынка акций в тот период.

Золото, разумеется, остается одним из классических защитных активов при панических настроениях. Однако важно подчеркнуть, что чистая длинная позиция по золоту, по данным Чикагской Биржи, сейчас находится на исторических максимумах, и при стабилизации ситуации с Covid-19 цены на этот металл могут оказаться под давлением.

На наш взгляд, ситуация на рынке еврооблигаций в ближайшее время стабилизируется. По ряду инструментов уже есть очень привлекательная доходность, которую в условиях низких ставок инвесторы попытаются максимально оперативно выкупить. На протяжении всего 2020 года мы находимся в защитной позиции и готовы аккуратно наращивать долю в инструментах с длинной и среднесрочной дюрацией.

Что касается рынка акций… В результате последних событий VIX (индекс волатильности S&P 500) обновил многолетние максимумы, и на данный момент его значение уступает лишь пикам 2008 года. На фоне нового витка паники в начале текущей недели индекс S&P 500 падал. За понедельник индекс потерял 7,56% и 12,25% за последние три торговых дня.

Как долго может продлиться данное падение?

Во-первых, стоит еще раз подчеркнуть, что обвал 2008 года характеризовался корпоративными дефолтами. При этом долговая нагрузка компаний индекса S&P 500 сейчас ниже, чем в 2008 году, и значительно ниже, чем в ранних двухтысячных годах.

Во-вторых, обращаясь к истории, можно отметить, что в 2008 году рынок акций нашел «дно» приблизительно через 2,5 месяца после того, как дно нашла доходность по 10-летним казначейским облигациям США.

Мы еще раз отмечаем, что, по нашим оценкам, доходность 0,50% создаст значительный уровень поддержки для 10-летних казначейских облигаций США. Действительно, на сегодня этот уровень выглядит достаточно прочным. Так, на фоне паники понедельника доходность UST 10 упала до 0,44%, но быстро отскочила и сейчас находится на уровне 0,64. При этом можно предположить, что индекс S&P 500 уже начал формировать дно относительно доходности 10-летних казначейских облигаций.

ЦБ основных стран мира наравне с правительствами вводят монетарные и фискальные стимулы, чтобы поддержать экономику. Наиболее ярким примером являются значительные стимулы в Китае, а также внеплановое понижение ставки ФРС США на 0,50% сразу. При этом рынок продолжает ожидать дальнейшую скоординированную реакцию центробанков на данную ситуацию, в частности, дальнейшие понижения ставок как от ФРС, так и других ЦБ. Стоит отметить, что паника, связанная с Covid-19, обусловлена, в первую очередь, его распространением за пределами Китая, а ситуация в самом Китае начинает выглядеть более стабильной: китайский индекс Shanghai Composite приближается к своим максимумам за последние 12 месяцев, и мы слышим все меньше новостей о распространении Covid-19 в Китае.

На данный момент по мультипликатору цена/прибыль на акцию индекс S&P 500 вернулся к своим медианным значениям за последние 10 лет и уже не выглядит переоцененным. При повторении китайского сценария в других странах текущие уровни S&P 500 могут представлять хорошую поддержку для рынка акций. Учитывая панические настроения на рынке, дальнейшая волатильность, разумеется, возможна в краткосрочной перспективе. Однако мировая экономика имеет достаточно шансов восстановить потери в промышленном производстве и других экономических индикаторах к концу этого года.

Ситуация на рынке остается малопредсказуемой

Анна Морина, руководитель аналитического управления «Oткрытие Research» банка «Открытие»:

— В понедельник, 9 марта, на мировых рынках наблюдались панические распродажи рисковых активов: акций, активов развивающихся стран, долговых обязательств с невысокими рейтингами. В результате рынки акций закрывали торговые сессии с рекордными падениями за многие годы: так, индекс широкого рынка США S&P 500 снизился на 7,6%, индекс немецкой биржи DAX — на 7,9%, а индекс итальянской биржи FTSE MIB — на 11,2%. Доходности казначейских облигаций США обновили исторические минимумы: доходность 10-летних облигаций достигали уровней в 0,32%. Облигации развивающихся стран падали в цене, рост доходностей ОФЗ утром во вторник составил 60-120 б.п. в зависимости от срока.

Наблюдаемые распродажи на рынках и значительное снижение цен на нефть во многом связаны с началом реализации в Италии непопулярных эпидемиологических мер — зонирование территорий в целях ограничений на передвижение людей. В частности, с 8 марта по 3 апреля будут закрыты на въезд и выезд 15 провинций, будет приостановлена работа образовательных учреждений и отменены массовые мероприятия, включая религиозные церемонии. C 10 марта перечень мер был расширен и теперь сильно ударит по отрасли услуг: закрыто большинство досуговых заведений, рестораны могут функционировать, но только если обеспечат пространство между людьми не менее 1 метра. Карантины на предприятиях (по крайней мере публично) не введены, однако риск их ведения очень велик. Подобные меры оказали значительный негативный экономический эффект — поскольку сокращают не только производственную активность, но и спрос. Композитный PMI в Китае упал ниже 30, потребление нефти по различным источникам сократилось на 15-25%. Учитывая тот факт, что темп распространения вируса в сопоставимой стадии (численность заболевших более 230 человек) Италии, Франции, Германии и Испании происходит существенно более быстрыми темпами, чем в регионах Китая, за исключением провинции Хубэй (см. график), с высокой вероятностью можно ожидать применение жестких мер и в других странах Европы. Учитывая совокупное потребление нефтью Китаем и ЕС на уровне около 29 млн барр./день, даже 10% сокращение потребление нефти означает сокращение спроса в объеме 2,9 млн барр./день. Влияние фактора коронавируса на спрос на нефть в целом необходимо рассматривать как неотвратимое, и оно может только увеличиться в случае распространения карантинов на другие страны — крупных потребителей нефти (например, США).

Если карантинные меры затронут только ЕС, Китай и ряд других небольших стран, мы ожидаем острого, но краткосрочного шока (на протяжении 3-6 месяцев), сопровождаемого падением цен на нефть до уровня в 30 долл./барр. и постепенным ростом к уровню в 45 долл./барр. к концу 2020 года. Позитивным фактором восстановления экономик будет являться сохранение экономической активности в США, обеспечивающей экспортный спрос и спрос на нефть.

Более серьезных последствий можно ожидать в том случае, если карантинные меры затронут все крупнейшие экономики, включая США. Поскольку в этом случае полностью перестанет действовать фактор внешнего спроса, кризис будет носить более затяжной характер и будет более глубоким. По оценкам Аналитического управления, реализация данного сценария возможна в срок менее месяца и приведет к сокращению мирового спроса на нефть на 7-10% (10 млн барр./сутки), падению цен на нефть ниже 30 долл./барр. и поддержанию цен на этом уровне до конца года. Вероятность реализации этого сценария высока и составляет около 50%.

Для стабилизации валютного рынка Банк России объявил о приостановке интервенций на валютном рынке. В настоящий момент интервенции Банка России в пересчете на ежемесячные объемы составляют 4 млрд долл./месяц. Впрочем, учитывая падение цен на нефть ниже 30 долл./барр., их влияние будет сопоставимо с падением ежемесячной экспортной выручки. При увеличении доходности ОФЗ выше 8% Банк России может перейти к внеплановому увеличению ключевой ставки (следующее заседание Совета директоров Банка России по плану должно состояться 20 марта). При масштабном движении на валютном рынке — более 90-100 руб./долл. и роста доходности ОФЗ до двузначных уровней Банк России может прибегнуть к скачкообразному увеличению значений ключевой ставки в целях недопущения долларизации ликвидных активов коммерческих банков и других экономических агентов.

Также можно ожидать увеличение объемов ликвидности в ЕС для поддержания расчетов в вероятных условиях роста неплатежей. Мы ждем, что это может привести к коррекции вниз стоимости евро относительно доллара.

Дальнейшая ситуация на рынке остается малопредсказуемой. На основе предыдущих кризисов можно сказать, что при преодолении индексом S&P500 отметки -20% от предыдущего достигнутого максимума происходит дальнейшая коррекция рынка до 40-50%. Индекс S&P на торгах 9 марта не дошел до этого уровня, который оценивается примерно в 2720 пунктов, всего 25 пунктов.

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