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Как, где и в чем встречать Новый 2023 год, что готовить

  • 15/12/2022, 09:00
Встречаем Новый Год
Покровительствовать Новому 2023 году будет Черный Водяной Кролик – это создание ценит мир и покой, поэтому и образ жизни должен быть размеренным. Рекомендуется больше времени уделять семье, не пренебрегать общением с друзьями. При подготовке к главному празднику в году также нужно учитывать предпочтения Черного Водяного Кролика.

Где и как встречать Новый 2023 год

Поскольку Кролик является приверженцем уюта и семейного тепла, праздник лучше встретить в домашней обстановке, а шумную тусовку оставить до следующего раза. Самым правильным решением будет собрать вокруг себя друзей и близких. Можно устроить романтическую ночь вдвоем с любимым человеком – накрыть красивый стол, зажечь свечи. Или организовать большой семейный праздник, пригласив родственников, проживающих в других городах.

При формировании круга гостей необходимо учесть, что в новогоднюю ночь в доме не должно быть посторонних – Кролику не по душе такие сюрпризы, нельзя нарушать гармонию домашнего очага.

Есть люди, которым не нравится встречать праздник дома, в этом случае можно отправиться к близким родственникам. К примеру, к родителям или к детям. Нежелательно встречать Новый год в дороге и в компании малознакомых людей либо просто на улице.

Нюансы украшения дома

Важно правильно декорировать дом к встрече новогоднего праздника. Приоритет нужно отдавать мягким цветам, избегайте кричащих оттенков. Кролику понравятся изумрудные, синие, золотистые и шоколадные тона.

В дизайне окон и шкафов задействуйте композиции из еловых веток и шишек, не забудьте повесить гирлянды. Не помешает украсить ими еще и фасад дома. Стекла можно декорировать при помощи специальных новогодних трафаретов, создать на их поверхности снежинки, изображения Деда Мороза, снеговиков.

Центральным элементом декора должна стать ель – живая или искусственная. Если финансы позволяют, стоит купить новогоднее деревце в горшке, чтобы весной посадить его на дачном участке или в парке. В декоре елки можно использовать игрушки белого, голубого и серебристого цвета.

Оформляя помещения и праздничный стол, избегайте хищных рисунков в анималистичной стилистике. Необходимо создать дружелюбную атмосферу, которая точно понравится Кролику. Он отблагодарит за это вереницей хороших событий в новом году.

В декоре новогоднего стола желательно задействовать живые цветы или лиственную растительность в красивых горшках. В оформлении также можно использовать веточки хвои, игрушки для елки, статуэтки символа года и, конечно, свежие спелые фрукты. На столе должно быть много мандаринов, апельсин, яблок.

Какой наряд выбрать для встречи Нового 2023 года

Наряд для встречи Нового 2023 года нужно подбирать особенно тщательно. Особое внимание уделяется цветовой гамме одежды, в этот раз она достаточно разнообразна.

Привлечь удачу в Новом году поможет наряд черного и синего цвета – это оттенки символа года и присущей ему стихии. Природные тона также приветствуются, к ним относят:

  • пшеничный;
  • изумрудный;
  • глиняный;
  • коричневый;
  • песочный.

Из более насыщенных оттенков подойдет терракота или горчичный.

Что касается мягких полутонов, то фаворитами тут являются серый, серовато-лиловый и подровый.

Наряд желательно выбрать из блестящей материи, при этом он обязательно должен быть удобным – откажитесь от чрезмерного пафоса при создании образа.

Чтобы не разгневать пушистого покровителя года, придется воздержаться от включения в новогодний лук натуральных меховых вещей. Если очень хочется, можно декорировать наряд искусственной меховой оторочкой либо перьями. Такие вещи продаются во многих магазинах и цена у них доступная, главное – не прогадать с цветом.

Выбранный наряд рекомендуется дополнить тематическим украшением – кулоном или брошкой в виде кролика. В дальнейшем этот аксессуар можно будет использовать в качестве талисмана.

Специалисты в области астрологии советуют подбирать наряд для новогодней ночи 2023 в соответствии со своими мечтами. Для улучшения финансовой ситуации стоит надеть вещи белого или серебристого цвета. Тем, кто хочет поднять свой авторитет нужно выбрать черный колер. В образе непременно должна быть какая-то изюминка, к примеру, обнаженные плечи или наличие бахромы.

Что дарить гостям и родственникам

Не менее вдумчиво следует подойти к выбору символических подарков. Желательно вручить мини-презент каждому из гостей, которые придут в дом по случаю встречи Нового 2023 года. Оригинальных и при этом недорогих вариантов предостаточно – это могут быть:

  • брелоки и прочая сувенирная продукция с изображением символа грядущего года;
  • сладкие подарки в дизайнерской упаковке, которую можно сделать самостоятельно;
  • красиво декорированные снимки с новогоднего торжества (рекомендуем сделать для этого фотозону в доме).

Что должно быть на новогоднем столе

Особое внимание нужно уделить формированию праздничного меню – выбору блюд. Новый год – это отличная возможность удивить гостей кулинарными изысками. Многие хозяйки экспериментируют с приготовлением салатов. Главное – не подавать на стол блюда из символа грядущего года – кролика. Готовить угощения из других видов мяса не возбраняется – это может быть курица, утка, идейка, говядина или свинина.

Приветствуются блюда из рыбы и морепродуктов, а еще на праздничном столе обязательно должно быть много зелени и свежих фруктов. Обязательно включите в новогоднее меню легкие салаты из овощей. Не рекомендуется готовить много жирных и тяжелых блюд. Приоритет отдается легким закускам с необычным оформлением. Можно включить в меню роллы и всевозможные нарезки. Самым правильным решением станет заблаговременный поиск новогодних рецептов.

При сервировке стола задействуйте максимум 3 ярких цвета, она должна органично вписаться в интерьерную концепцию.

Создавайте новогоднее волшебство своими руками – встречайте праздник в кругу любимых родственников и близких друзей.

Изображение от Freepik

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