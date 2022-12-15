В Новосибирске вырастет плата за детские сады

Об увеличении оплаты за пребывание в детском саду сообщается в постановлении на сайте мэрии города, передает КП-Новосибирск.

— С 1 января 2023 года родители должны будут платить 135 руб. в день на ребенка из группы раннего возраста (до трех лет) и 163 руб. в день за ребенка из группы дошкольного возраста (дети старше трёх лет), — говорится в постановлении. — Плата для малоимущих и многодетных семей составит 67,5 руб. в день за детей до трех лет и 81,5 руб. за детей старше трех лет.

Отмечается, что финансировать разницу между фактическими расходами детсадов и оплатой родителей поручено департаменту образования муниципалитета.

Ранее редакция сообщала, что более двух тыс. заявлений на соцподдержку, включающие компенсации расходов ЖКХ, оплату за детсад для детей и питание для школьников из семей призванных, подали в Новосибирской области.

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