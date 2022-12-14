Сибирские аграрии планируют экспортировать высокие технологии

Система точного земледелия «Агронавигатор», разработанная компанией «Центр точного земледелия» (ЦТЗ) совместно с СФНЦА РАН будет экспортироваться в страны ЕврАзЭС с целью повышения квалификации агроспециалистов этих государств. Об этом представители компании рассказали в рамках пресс-тура. По словам директор ЦТЗ Бориса Скрынника, на данные разработки в 2022 году было направлено 6 млн руб — по 3 млн из собственных средств компании и столько же средств — из областного бюджета.

— Компания дважды становилась победителем областного конкурса на трансфер высоких технологий в производство, — говорит Борис Скрынник. — В 2020 году и в 2021 году – 6 миллионов рублей было предоставлено на разработку программно-аппаратных средств, установок, технологий для внедрения в агроландшафтной зоне Новосибирской области технологий дифференцированного внесения удобрений на базе выпускаемой на предприятии системе точного земледелия «Агронавигатор».

Разработки, как рассказывают их инициаторы, не уступают в качестве зарубежным аналогам. Более того, как отмечает глава регионального минсельхоза Евгений Лещенко, они обходятся аграриям в несколько раз дешевле.

— Мы с 2010 года приобрели много посевных комплексов, но появилась потребность дифференцированного внесения, — рассказывает министр предысторию. — Борис Сергеевич с командой принял решение модернизировать эти комплексы. Мы ничего не меняем, добавляем свои агрегаты. В каждом районе есть предприятия, а в области их сотни, которые работают с этой компанией. Первоначально оказывали услуги по обработке площадей. Сейчас переключились на изготовление опрыскивателей, систем управления технологическими процессами — дифференцирование внесения семян, удобрений. Если брать зарубежные аналоги, то у нас в 2 — 3 раза дешевле и абсолютно не отличается по качеству и периоду эксплуатации.

По словам вице-губернатора Ирины Мануйловой разворот отечественных аграриев от зарубежных аналогов к местным наработкам стимулируют текущие политические и экономические события.

— Мы сегодня понимаем, что готовую технику нам поставлять не будут, — комментирует вице-губернатор. — Мы должны создавать, запускать своё. Мы должны адаптировать эту технику к условиям конкретных регионов России. Пока мы в большей степени используем те технологии, которые были созданы за рубежом, внося необходимые донастройки к специфике Новосибирской области. К примеру, у нас очень нестабильный период вегетации растений. Естественно, это требует регулирования количества вносимых удобрений и условий самого внесения.

По информации правительства Новосибирской области, губернатором Андреем Травниковым принято решение увеличить бюджет конкурса для предприятий, осуществляющих трансфер технологий в производство с 70 до 170 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала, с чем столкнулись аграрии, после приобретения техники у новосибирских производителей.