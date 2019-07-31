Как грамотно составить персональный финансовый план

Штефан Ванчек, директор по продажам ООО «ППФ Страхование жизни»:

— Эффективное распределение средств позволяет обеспечить комфортный уровень жизни и при этом откладывать на имеющиеся финансовые цели. Но как распределять деньги, когда доходы падают, а расходы только растут? По данным Росстата, за первый квартал 2019 года реальные доходы населения снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сохранять привычный уровень и копить в таком случае становится труднее.

Более того, по данным исследований, 65% россиян не имеют никаких сбережений. Для 53% российских семей непредвиденные траты, например на срочный ремонт жилья или оплату дорогостоящего лечения, оказываются существенной проблемой. А 11% семей не хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств.

При этом у всех наших сограждан есть финансовые цели, на которые они хотели бы накопить. Помочь в такой ситуации может грамотный финансовый план, учитывающий не только ваши возможности и потребности, но и способы сохранения накоплений в непредвиденных обстоятельствах.

Итак, чтобы составить финансовый план, вам необходимо определить:

Ваши финансовые цели; Ваши доходы и расходы, а также количество «свободных денег»; Риски, которые могут помешать вам накопить на цель; Инструменты формирования капитала и его сохранения.

Если говорить о целях, то начать нужно с долгосрочных, которых вы хотели бы достичь через 30, 20, 15 лет и т. д. Чем дольше вы будете откладывать на такую цель, тем больше вы накопите. К таким целям относятся прибавка к государственной пенсии, оплата образования для ребенка и прочее. Потом переходите к краткосрочным целям, которые вы планируете реализовать в ближайшие годы. Такой порядок поможет вам правильно расставить приоритеты.

После того, как вы определили цели, нужно сопоставить размеры вашего дохода и ваших затрат. Частая ошибка здесь — недостаточный учет доходов и статей расходов. Подработки, сдача в аренду квартиры или продажа предметов искусства — также являются источниками заработка, и полученные от них средства как раз могут пойти на накопления.

Внимательно следует отнестись и к тратам. Если вы чувствуете, что зарплата быстро уходит, а копить становится с каждым днем труднее, распишите все ваши ежедневные расходы. Кофе на вынос, затраты на вредные привычки и ненужные товары по акции также считаются. Подумайте, сколько вы можете сэкономить, если откажетесь от таких расходов.

Далее сопоставьте ваш ежемесячный доход и затраты. Разница в сумме — размер средств, которые вы можете откладывать без нагрузки для бюджета. Прибавьте к ним необязательные расходы, и эта сумма увеличится.

Однако это далеко не все. На пути к вашей цели могут встретиться различные препятствия. Поэтому подумайте о рисках — непредвиденных обстоятельствах, которые могут помешать вам накопить на цель. К сожалению, в жизни случается всякое, и несчастный случай или серьезная болезнь иногда могут застать нас врасплох. В такой ситуации все накопления идут на лечение и восстановление здоровья.

В связи с этим очень важно правильно выбрать инструмент формирования сбережений и их сохранения. Рынок финансовых услуг предлагает нам сегодня много инструментов создания накоплений: вклады, акции, депозиты, вложения в негосударственные пенсионные фонды.

Мы рекомендуем обратить внимание на накопительное страхование жизни, которое также относится к способам формирования капитала. Однако, в отличие от других инструментов, оно позволяет сохранить ваши средства даже в непредвиденных обстоятельствах.

В соответствии с условиями такого полиса клиент вносит накопительные взносы, а при серьезной болезни или травме получает от компании деньги на лечение. При этом накопленные сбережения выплачиваются клиенту в полном объеме по окончанию договора. Полученная финансовая поддержка в период действия полиса на размер накоплений никак не влияет. Кроме того, клиент ежегодно может получать дополнительный доход по результатам работы компании и налоговый вычет по внесенным страховым взносам (до 13% от расходов на страхование).

Еще одно отличие накопительного страхования жизни от других способов формирования капитала — его гибкость. При приобретении полиса клиент сам определяет параметры договора: сумму накоплений, размер взносов, их частоту, сумму финансовой защиты от рисков и их перечень. Все условия он может изменять на всем протяжении действия договора, если того требуют жизненные обстоятельства.

Так как договор накопительного страхования жизни заключается на долгий срок, клиенты часто переживают об оплате взносов, если они потеряют способность работать. В таком случае компания берет на себя эту обязанность и делает взносы за клиента. В конце срока действия договора он также получит ту сумму, которую планировал накопить.

Накопительное страхование жизни постепенно становится той самой «подушкой безопасности», которая помогает постепенно формировать сбережения, а также финансово защищает жизнь и здоровье человека от непредвиденных ситуаций.

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