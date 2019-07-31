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НГТУ НЭТИ получит повышенное финансирование по программе развития в 2019 году

Университет вошел в число четырех лучших опорных вузов России.
  • 31/07/2019, 11:00
НГТУ НЭТИ получит повышенное финансирование по программе развития в 2019 году

Лидерами программ развития опорных вузов по итогам 2018 года стали белгородский, нижегородский, магнитогорский и новосибирский технические университеты. Они получат повышенное финансирование по программе развития в 2019 году, сообщила пресс-служба университета со ссылкой на Минобрнауки России.

— К группе лидеров в реализации программ развития опорных университетов, работа которых оценена наиболее высоко, отнесены Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, Новосибирский государственный технический университет, — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что при анализе результатов работы 22 опорных университетов, ставших победителями конкурсного отбора на дополнительное финансирование, оценивались три блока показателей по итогам 2018 года: динамика прироста значений ключевых показателей результативности, количественные значения ключевых показателей результативности, экспертная оценка реализации программ развития.

Во вторую группу вошли 12 опорных университетов: Петрозаводский, Череповецкий, Ульяновский, Алтайский, Тольяттинский, Ярославский, Сыктывкарский, Новгородский, Кемеровский государственные университеты, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина, Мурманский арктический государственный университет и Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России.

В третьей группе оказались шесть университетов, чьи показатели были признаны удовлетворительными: Марийский, Сочинский, Псковский, Тульский, Калмыцкий и Владимирский государственные университеты.

— Распределение вузов по трем группам предусматривает последующее предоставление вузам государственной поддержки, дифференцированной по объему выделяемой Министерством науки и высшего образования Российской Федерации субсидии, – сообщили в пресс-службе.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ

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