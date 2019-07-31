В ногу со временем: АО «РЭС» автоматизирует учет электроэнергии в Новосибирской области

Особую актуальность этот тренд имеет в электроэнергетике. Соответствующий закон, направленный на развитие интеллектуальных систем учёта электрической энергии, был подписан Президентом РФ в конце 2018 года.

Развитие современной территориальной сетевой компании невозможно без развития инструментального обеспечения систем учета электроэнергии, представляющего собой совокупность систем, приборов, устройств, каналов связи, алгоритмов для контроля и управления параметрами энергопотребления.

В рамках реализации долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электрической энергии АО «РЭС» ведет активную работу по организации интеллектуальных измерительных систем учёта на всех уровнях напряжения, начиная от высоковольтных подстанций 110/220 кВ и заканчивая трансформаторными подстанциями 10/0,4 кВ, от которых осуществляется электроснабжение бытовых потребителей (населения).

Ключевым направлением данной работы является внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы комплексного учёта энергоресурсов бытовых потребителей (АИИС КУЭ БП). Установка приборов учета, входящих в АИИС КУЭ БП, осуществляется на границе балансовой принадлежности (как правило, на опоре линии электропередачи), что позволяет полностью автоматизировать сбор данных с приборов учёта без участия абонента и снижает вероятность воздействия на счетчик со стороны недобросовестных потребителей.

В 2018 году силами Общества в рамках организации АИИС КУЭ БП было установлено 1862 точки учёта, а на 2019 год запланировано ещё 1734. Кроме того, будет установлено 509 измерительных комплексов в качестве технического учета на объектах электросетевого хозяйства АО «РЭС».

Использование современных автоматизированных систем позволяет измерять параметры электрической сети и управлять нагрузкой, фиксировать нарушения режима работы и автоматически уведомлять об этом, а также оперативно осуществлять локализацию повреждений. Но все же, одним из основных преимуществ АИИС КУЭ БП является возможность оперативно выявлять недобросовестных потребителей и исключать незаконное потребление электрической энергии.

Развитие интеллектуальных комплексов учёта позволяет определять зоны повышенных потерь. Только в 2018 году в Новосибирской области и областном центре благодаря внедрению подобных комплексов было выявлено 1292 факта неучтенного потребления электроэнергии на 31,8 млн кВт*ч.

Примером эффективного внедрения интеллектуальных измерительных систем учёта может служить Мошковский РЭС филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети».

После установки на одном из фидеров подстанции (ПС) 35 кВ Барлак измерительных технических устройств было определено, что фактический небаланс (разность между полученной и израсходованной электроэнергией) значительно превышает допустимые значения. Разобрав и проанализировав схему присоединений по данному фидеру, было принято решение установить технические приборы учёта на всех присоединённых трансформаторных подстанциях для выявления зон потерь электрической энергии. В результате проведения данного мероприятия было определено, что 95% потерь электрической энергии на фидере ПС Барлак сконцентрировано в бытовом секторе, т.е. имеется факт хищения электроэнергии со стороны бытовых потребителей. Такие результаты стали основанием для проведения в этой зоне мероприятия по организации системы АИИС КУЭ БП.

На данный момент в зоне ответственности Мошковского РЭС на 2 трансформаторных подстанциях уже реализована система АИИС КУЭ, а до конца года ею будут оснащены ещё 16 трансформаторных подстанций, что позволит осуществлять ежедневный контроль и оперативно определять недоучёт электрической энергии.

Кроме того, в Мошковском районе установлены современные приборы учета, оснащенные системой дистанционного сбора данных (ДСД), на 7 трансформаторных подстанциях, а до конца 2019 года запланирована установка ещё 24 приборов учета. Также планомерно реализуется точечная установка контрольных приборов учета как физическим, так и юридическим лицам, по которым возникают сомнения в достоверности передаваемых показателей потребления электроэнергии.

Выполнение всех этих мероприятий позволило выявить сразу несколько фактов хищений электроэнергии в Мошковском районе. Так, например, в поселке Станционно-Ояшинский на одном из объектов недоучет составил около 30 тыс. кВт*ч. По факту был составлен акт о неучтенном потреблении электроэнергии, а нарушителю предъявлено к оплате более 100 тысяч рублей.

Отдельно стоит отметить, что после завершения работ по монтажу и наладке системы АИИС КУЭ БП существует необходимость перевода установленных у потребителей приборов учета в качестве расчетных (по их показаниям потребитель обязан оплачивать электроэнергию). Этот процесс происходит в соответствие с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №442 от 04.05.2012 г.

В целом, массовая установка интеллектуальных приборов учёта позволит максимально сократить объем незаконного потребления электрической энергии, а значит и снизить нагрузку на электрические сети. Тем самым внедрение автоматизированных интеллектуальных систем учёта электрической энергии направлено на выполнение главной задачи АО «РЭС» – обеспечение надежного электроснабжения потребителей Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой компании