Как индивидуальному предпринимателю зарабатывать на госзакупках

Через систему закупок Родина теперь покупает всё, что предусмотрено бюджетом. Скорее всего, есть заказы и на то, чем занимаетесь именно вы. Кроме того, на порталах госзакупок выкладывают свои заказы и крупнейшие предприятия – такие, как «Газпром», «Ростелеком», «Почта России» и «Сбербанк». У последнего, кстати, даже есть собственная торговая площадка.

Наша статья поможет разобраться в том, как предпринимателю получить госзаказ – что нужно делать, как и в каком порядке.

Поставщиков товаров и услуг для государственных нужд определяют согласно закону о госзакупках (Федеральный закон №44-ФЗ). Раньше торги проводились по бумажным заявкам, с этого года они проходят только в электронном виде – на специальных электронных торговых площадках (ЭТП).

Что такое ЭТП?

Электронная торговая площадка – это специальный онлайн-портал, где государственные заказчики публикуют, собственно, заказы, а компании и предприниматели (поставщики) – подают заявки.

Площадки, работающие по закону №44-ФЗ

На сегодняшний день, по ФЗ-44 работают восемь электронных торговых площадок:

ЕЭТП;

Сбербанк-АСТ;

РТС-Тендер;

Заказ.рф;

Российский аукционный дом;

ЭТП «Газпромбанка»

ТЭК-Торг.

Для получения госзаказов и участия в торгах необходимо зарегистрироваться на одной из них (либо на всех сразу) – получить аккредитацию. Ничего сложного в этом, как оказалось, нет, а есть ряд необходимых шагов. О них и расскажем.

Шаг 1. Получение электронной цифровой подписи

Сертификат электронной цифровой подписи (ЭЦП) необходим для работы на любой площадке. По своей сути, это цифровой код, заменяющий собственноручную подпись заявителя под всеми тендерными документами. Это такая же «флешка», как используется для доступа, например, к системам «банк-клиент».

Электронную подпись нужно приобрести у одного из удостоверяющих центров (УЦ). Одним из таких УЦ, например, является «Тинькофф Банк». Стоимость «флешки» с цифровой подписью зависит от того, для чего она будет использоваться и составляет от 3000 до 6000 рублей в год.

2 шаг. Регистрация в ЕСИА («Госуслуги.рф»)

Единая система идентификации и аутентификации знакома всем, кто пользуется «Госуслугами». Свою личность нужно подтвердить в одном из центров госуслуг лично. Нужно создать кабинет физлица, присоединить к нему кабинет ИП и потом «этим кабинетом» залогиниться на сайте госзакупок (zakupki.gov.ru).

Шаг 3. Регистрация на госзакупках (в ЕИС)

ЕИС – это «Единая информационная система». Странно, конечно, что ЕИС и ЕСИА – не одно и то же, но это действительно разные вещи.

Есть ряд нюансов. Например, войти в госзакупки можно только через «Интернет Эксплорер». Придётся его установить, это единственный браузер, через который всё в госзакупках работает как положено.

Настроить кабинет в ЕИС непросто, но обычно это бесплатно помогают сделать удостоверяющие центры, где вы покупали ЭЦП.

Создав кабинет, настроив его и заполнив необходимые поля, а также сплясав немало зажигательных танцев с бубнами, вы сможете попасть в ЕРУЗ – Единый реестр участников закупок. Успех!

Шаг 4. Открытие спецсчёта

Теперь, после всего пережитого, наконец-то можно залогиниться на выбранной вами торговой площадке. Логин производится через Портал госуслуг – это довольно удобно. Правда, скорее всего, опять ничего не будет работать без Internet Explorer какой-нибудь определённой версии. Не сдавайтесь.

Всё! Вы уже можете торговать, т.е. участвовать в государственных закупках – тендерах.

Если сумма контракта превышает миллион рублей, понадобится обеспечение – залог, который вносится на отдельный счёт в банке, так называемый «спецсчёт участника закупок». Такие счета открывают не все банки, но точно открывают ТКС и Сбер.

Если у ИП нет расчётного счёта, придётся сначала открыть его, а уже потом завести спецсчёт. Открытие и обслуживание спецсчёта – бесплатное. Как только всё будет оформлено в банке, он сам передаст информацию на торговую площадку, а данные о спецсчёте появятся в вашем личном кабинете.

Ещё одна функция спецсчёта – удержание комиссий торговых площадок. Она списывается в случае победы на торгах и обычно составляет 1% от суммы, но не более 2000 рублей.

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