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Убытки российских компаний сельскохозяйственной и лесной отраслей выросли в 3 раза

Выросшие убытки «минусовых» предприятий тянут отрасль на дно.
  • 31/10/2019, 14:02
Убытки российских компаний сельскохозяйственной и лесной отраслей выросли в 3 раза

За семь месяцев 2019 года положительное сальдо прибылей и убытков отмечено во всех отраслях российской экономики, кроме сельского хозяйства, лесного хозяйства и добычи полезных ископаемых – показывает исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

— Финансовый результат компаний сельскохозяйственной и лесной отраслей снизился на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за трехкратного роста убытков компаний, — говорится в исследовании.

Отмечается, что прибыль этих отраслей выросла более чем на четверть – на 27,3%, или на 56,13 млрд рублей по сравнению с семью месяцами 2018 года. За январь-июль прошлого года компании заработали 203,4 млрд рублей, а за январь-июль текущего года – уже 259,5 млрд рублей.

Однако выросшие убытки «минусовых» предприятий тянут отрасли на дно. В первые семь месяцев 2018 года суммарный убыток компаний составлял 41,8 млрд рублей, а в январе-июле 2019 года он достиг уже 125,4 млрд рублей. Таким образом, даже рост прибыли компаний на 56,13 млрд рублей не смог компенсировать трехкратный рост убытков на 83,6 млрд рублей.

— В сельскохозяйственной и лесной отраслях прибыль превышает убытки лишь в два раза. То есть, на каждые два заработанных рубля приходится один потерянный рубль. Если сравнивать с более благополучными отраслями, где разрыв между прибылью и убытками может достигать десятков раз, ситуация настораживает. За последний год убытки сельскохозяйственной и лесной отраслей выросли в три раза – с 41,8 до 125,4 млрд рублей. Одним из возможных факторов стало сокращение продажи пшеницы за рубеж. За семь месяцев 2019 года экспортеры пшеницы недосчитались 1,6 млрд долларов, то есть порядка 80 млрд рублей. Эта сумма примерно соответствует росту убытков сельхозпроизводителей с начала текущего года. Кроме того, ущерб от лесных пожаров оценивается в сумму порядка 19 млрд рублей, — объясняет сложившуюся ситуацию Елена Трубникова, председатель совета директоров сети FinExpertiza.

Фото: pixabay.com, автор- Elsemargriet

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