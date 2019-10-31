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Минфин предложил ввести в Новосибирской области налог для самозанятых

Помимо Новосибирской области тариф предложено ввести еще в 18 регионах.
  • 31/10/2019, 13:00
Минфин предложил ввести в Новосибирской области налог для самозанятых

Министерство финансов предложило с 1 января 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах, говорится в проекте поправок в действующий закон, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов.

Согласно документу, предполагается ввести тариф в Санкт-Петербурге, в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и в Башкортостане.

Напомним, с начала текущего года налог для самозанятых в экспериментальном формате действует в четырёх субъектах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в ПФР. Бизнесмены с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на смартфон приложение «Мой налог» и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — с компаниями. Власти уже заявляли, что планируют ввести тариф в других регионах.

Фото: pixabay.com, автор- andrey_braynsk

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