Как избавиться от похмелья после Нового года

Какие симптомы у похмелья?

Похмельный синдром – это состояние, возникающее вследствие употребления алкогольных напитков. Чаще всего оно проявляется плохим самочувствием, которое может возникнуть через несколько часов после приема напитков.

Абстинентный синдром обычно проявляется:

рвотой и тошнотой;

головной болью и головокружением;

ознобом;

тремором рук;

бессонницей;

слабостью и апатией или раздражительностью;

понижением артериального давления или его повышением;

отвращением при виде спиртного.

Такая симптоматика возникает из-за влияния ацетальдегида – токсического вещества, являющегося продуктом распада алкоголя. Из-за влияния опасного токсина происходит истощение и интоксикация печени, вследствие чего страдают не только клетки печени, но и отравляется весь организм.

Чтобы самочувствие было нормальным, и не беспокоил абстинентный синдром, необходимо употреблять не более 100 граммов алкогольного напитка за вечер.

Эффективные средства от похмелья

После Нового года многие страдают похмельем, поэтому чтобы легко и быстро справиться с неприятными симптомами, стоит знать самые эффективные методы, которые помогут нормализовать состояние организма.

Питьевая вода от похмелья

Вода является простым и эффективным средством после новогодних праздников, так как во время употребления алкогольных напитков происходит обезвоживание организма, которое и приводит ко многим неприятным симптомам.

Поэтому для нормализации состояния необходимо пить достаточно воды. Также можно отдать предпочтение подсоленной воде, чтобы быстро восстановить водно-солевой баланс организма. Не стоит отказываться и от употребления черного и зеленого чая, в который для нормализации состояния можно добавить мяту или мелиссу, а также липу или мед.

Рассол от похмелья

После праздника рассол соленых огурцов и квашеной капусты поможет быстро и легко справиться с абстинентным синдромом.

Данное средство проверенное веками и пользуется популярностью у многих людей. Благодаря употреблению рассола можно восполнить водно-солевой баланс в организме.

Мясной бульон от похмелья

После новогодних праздников организм ослабевает вследствие не только приема алкогольных напитков, но и жирной, а также тяжелой пищи в чрезмерных объемах.

Благодаря приему горячего бульона, сваренного на домашней курочке, он позволит восстановить баланс сил и насытить организм, не перегружая ЖКТ.

Кисломолочные продукты от похмелья

Похмельный синдром также можно снять, употребляя кисломолочные продукты, благодаря тому, что они быстро усваиваются в желудке и нормализуют пищеварение, а также содержат белки, витамины и минералы, необходимые для организма.

Благодаря содержанию в кисломолочных продуктах аминокислот и полезных бактерий, нормализуется работа ЖКТ, а также снимается интоксикация.

Мед от похмелья

Мед после Нового года может стать не только вкусным, но и полезным бонусом, благодаря которому можно быстро вывести токсины из организма, но мед нужно употреблять аккуратно, чтобы не вызвать аллергической реакции.

Существует идеальный способ, как избавиться от похмелья, – нужно сделать живительный коктейль, для этого необходимо:

мед — 100 граммов;

яичный белок — 1 шт;

лимонный сок.

Все компоненты необходимо перемешать до однородной массы, после чего следует её выпить залпом. Если нет желания возиться с коктейлем, можно взять стакан теплой воды и растворить в нем чайную ложку меда.

Бананы от похмелья

После праздника помогут бананы, в которых содержится калий и магний, а также другие микроэлементы, необходимые для восстановления сил. Можно приготовить молочный коктейль с бананом, чтобы быстрее нормализовать состояние.

Шпинат от похмелья

Похмельный синдром может отлично снять шпинат, в котором содержатся антиоксиданты, помогающие выводить накопившиеся токсины.

Препараты для восстановления жизненных сил после новогодних праздников

Можно купить препараты, помогающие снять абстинентный синдром, но некоторые являются простой пустышкой и зря потраченными деньгами. Поэтому лучше отдавать предпочтение проверенному парацетамолу и ибупрофену.

Водные процедуры при похмелье

Контрастный душ после Нового года станет спасением. Перепады температур необходимо делать легкие, чтобы не создавать стрессовую ситуацию. Лучшим вариантом станет баня, которая поможет успокоиться.

Физическая активность от похмелья

После новогодних праздников необходимо перебороть собственную лень и приступить к легким физическим упражнениям, которые позволят нормализовать состояние. Также стоит отправиться на прогулку, чтобы восстановить жизненные силы.

Если после похмелья нет желания прогуливаться или заниматься спортом, необходимо открыть окно и хорошо проветрить помещение, благодаря чему улучшится самочувствие, а самое главное – настроение.

Сон при похмелье

День после праздника следует провести во сне, но не длительном, чтобы побороть все симптомы похмелья и восстановить силы. При длительном отдыхе может нарасти слабость и появиться головная боль.

Вывод

Для того чтобы быстро устранить абстинентный синдром, попробуйте совместить несколько рекомендаций. Например, – хорошо выспаться, пить достаточное количество жидкости, а также после пробуждения принять приятный контрастный душ, подкрепиться легким бульоном и пойти на прогулку за новым зарядом эмоций и хорошим самочувствием.

Но чтобы вовсе не встречаться с похмельным синдромом после новогодних праздников, рекомендуется пить в меру или полностью отказаться от алкогольных напитков.