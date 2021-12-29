В Новосибирске для ученых построили дом на 204 квартиры

Как сообщила пресс-служба ДОМ.РФ, дом общей площадью 22,8 тыс. кв. м построен за 23 месяца, с опережением графика, несмотря на ограничения, связанные с пандемией. Себестоимость строительства одного квадратного метра составила 49 тыс. рублей при среднерыночной стоимости 118 тыс. рублей. Членами ЖСК «Протон» являются 204 человека, работающих в организациях, подведомственных Сибирскому отделению РАН.

— На сегодняшний день в различной стадии реализации находится 115 проектов ЖСК в 44 регионах России, — отметил директор ДОМ.РФ по жилищно-строительным кооперативам Павел Вараксин.

ДОМ.РФ с 2013 года, в соответствии с ФЗ №161 «О содействии развитию жилищного строительства», предоставляет ЖСК земельные участки на безвозмездной основе. За это время 102 ЖСК было передано 938 га земли, что позволит обеспечить жильем более 10 585 семей, из которых уже обеспечены более 3000 семей в 19 регионах.

Среди реализованных проектов в Новосибирской области — ЖСК «Бозон» на 354 квартиры общей площадью около 40 тыс. кв. м. В 2022 году планируется завершение строительства ЖСК «МЭИ-12» в Москве (158 квартир общей площадью 18,2 тыс. кв. м). В настоящее время в стадии проектирования находятся 35 проектов с общим градостроительным потенциалом около 250 тыс. кв. м.