Рекламодателям

В Новосибирске для ученых построили дом на 204 квартиры

  • 29/12/2021, 14:31
Автор:
Новости Новосибирска
Проект реализован на земельном участке площадью 1,24 га, который ДОМ.РФ безвозмездно передал кооперативу (ЖСК) «Протон» в 2019 году.

Как сообщила пресс-служба ДОМ.РФ, дом общей площадью 22,8 тыс. кв. м построен за 23 месяца, с опережением графика, несмотря на ограничения, связанные с пандемией. Себестоимость строительства одного квадратного метра составила 49 тыс. рублей при среднерыночной стоимости 118 тыс. рублей. Членами ЖСК «Протон» являются 204 человека, работающих в организациях, подведомственных Сибирскому отделению РАН.

— На сегодняшний день в различной стадии реализации находится 115 проектов ЖСК в 44 регионах России, — отметил директор ДОМ.РФ по жилищно-строительным кооперативам Павел Вараксин.

ДОМ.РФ с 2013 года, в соответствии с ФЗ №161 «О содействии развитию жилищного строительства», предоставляет ЖСК земельные участки на безвозмездной основе. За это время 102 ЖСК было передано 938 га земли, что позволит обеспечить жильем более 10 585 семей, из которых уже обеспечены более 3000 семей в 19 регионах.

Среди реализованных проектов в Новосибирской области —  ЖСК «Бозон» на 354 квартиры общей площадью около 40 тыс. кв. м.  В 2022 году планируется завершение строительства ЖСК «МЭИ-12» в Москве (158 квартир общей площадью 18,2 тыс. кв. м). В настоящее время в стадии проектирования находятся 35 проектов с общим градостроительным потенциалом около 250 тыс. кв. м.

Фото: pixabay.com автор: congerdesign

442

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : ученые строительство жилье Дом.РФ


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

При содействии прокуратуры восстановлены права более 6 тысяч дольщиков в Сибири

22/12/2021, 11:02

Экспорт шоколада и шоколадных изделий из Сибири вырос на 2,5%

21/12/2021, 17:05

Уровень безработицы в регионах Сибири — менее 2%

21/12/2021, 14:18

В трех регионах Сибири ипотека станет доступнее

15/12/2021, 14:22

Актуальный разговор

Интервью

Миссия частной школы «РОСТ» — воспитывать лидеров и создавать новые образовательные технологии

Все материалы
Лента новостей

Погода в новогоднюю ночь: в Новосибирске будет морозно

29/12/2021, 15:22

Эксперты рассказали, как сэкономить на ипотеке в 2022 году

29/12/2021, 11:52

«Купинское мороженое» планирует увеличить производительность труда на треть

29/12/2021, 11:24

Авито Работа инвестирует миллион долларов в сервис HR Messenger

29/12/2021, 10:41
Популярное

Как избавиться от похмелья после Нового года

29/12/2021, 13:22

Эксперты рассказали, как сэкономить на ипотеке в 2022 году

29/12/2021, 11:52

Диетолог составила рекомендации по новогоднему меню для пожилых людей

28/12/2021, 14:58

Хуснуллин назвал рост цен на стройматериалы основной угрозой для отрасли

27/12/2021, 17:19

Почему болит поясница? Возможные причины болей

27/12/2021, 13:45

Даже за частичную уплату алиментов нерадивого родителя могут отправить в тюрьму

27/12/2021, 11:21

С января 2023 года россияне смогут получать электронные паспорта

27/12/2021, 10:02
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Розничная продажа алкогольной продукции в Новосибирске. Проблемы и решения
27/12/21, 17:25

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Руководитель Сибирского филиала банка «Открытие» Вячеслав Брюханов стал Персоной года в банковской сфере по версии делового издания «Континент Сибирь»

29/12/2021, 14:56

ВТБ запустил сервис подбора депозитов для бизнеса

29/12/2021, 12:01

Оформите цифровую карту и получайте кешбэк за онлайн-покупки

29/12/2021, 11:55

Уралсиб запустил новую премиальную карту Mir Supreme

29/12/2021, 09:00

Предприниматели могут онлайн получить гарантию ВТБ на Портале поставщиков

28/12/2021, 15:05

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

ЦБ опроверг информацию о планах контролировать все банковские переводы россиян

ЦБ опроверг информацию о планах контролировать все банковские переводы россиян

В Новосибирске определят «невыносимые» промзоны, которые нельзя застраивать жильем

«СКИФ» может подорожать на 9,5 млрд рублей

Спикер новосибирского Заксобрания признался, что боится платежей по ГЧП и концессиям

Детские развлекательные центры Новосибирска получат компенсацию за простой

Финансы

До 1 февраля 2022 года банки отчитаются о выплаченных физическим лицам процентах

До 1 февраля 2022 года банки отчитаются о выплаченных физическим лицам процентах

Любые ограничения «выдавливают» потребителя с легального рынка в зону риска

В Новосибирске самая сложная ситуация со страховым мошенничеством из регионов Сибири

С января 2022 года россиян будут выселять из квартир из-за неуплаты ипотеки

Как получить налоговый вычет по упрощенной схеме?

Политика

новости Новосибирска

Спикер Заксобрания не скрывает, что хочет стать губернатором

Мэр уменьшил масштабы обысков в подведомственном департаменте

В земельном департаменте мэрии Новосибирска следователи что-то ищут

К грамотам горсовета Новосибирска прилагается вознаграждение в 3 тысячи рублей

Для работы с почетными грамотами в горсовет Новосибирска нужен еще один бухгалтер

Недвижимость

Новостройки в Новосибирске

ЖК «Воздух» можно назвать «самой центровой» новостройкой Новосибирска в 2021 году

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Из топ-5 должников по аренде за землю в Новосибирске только один «живой»

В Новосибирске определят «невыносимые» промзоны, которые нельзя застраивать жильем

Долги «Дискуса» за землю привели его собственника на сессию горсовета Новосибирска

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Новости компаний

Более семи тысяч бердских семей получили скоростной домашний интернет от МТС

Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в Новосибирской области

Для новосибирцев открыта прямая линия МТС с Дедом Морозом и Снегурочкой

Аналитики «Мегафона» сообщили о росте интереса новосибирцев к спортивным событиям

МТС улучшила связь на трассах Сибирь и Иртыш

Агропром

Новости Новосибирска

Фермеры скооперировались, чтобы продвигать свою продукцию в сети ритейлеров

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Транспорт

В метро Новосибирска появились новые «всеядные» турникеты

В метро Новосибирска появились новые «всеядные» турникеты

Рынок логистики ищет кадры

Анатолий Локоть: Документы на метро есть — нет источника его финансирования

Область хочет включить расширение трассы «Иртыш» в федеральную программу в 2022 году

На каких дорогах не досчитались объектов безопасности для пешеходов?

Медицина

Новости Новосибирска

Новосибирским льготникам начали выписывать электронные рецепты

Как вернуть легкость легким?

ГК «Блеск» планирует в 2022 году расширяться в Новосибирске

Проверь свое здоровье!

Минздрав включил вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок

Авто

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Туризм

Новости туризма

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Общество

Новости Новосибирска

Погода в новогоднюю ночь: в Новосибирске будет морозно

Авито Работа инвестирует миллион долларов в сервис HR Messenger

Аспирантка НЭТИ разработала солнечные коллекторы для экологичного отопления домов и квартир

Для первоклассников в следующем году введут дополнительные выходные

В областной клинической больнице открылась игровая комната для детей с онкозаболеваниями

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска