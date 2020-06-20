Как избавиться от старых долгов с помощью рефинансирования

Бывает, все складывается так, что человек просто не может вовремя делать ежемесячные выплаты. Образуется просрочка, плохо влияющая не только на кредитную историю, но и на психологическое состояние должника. Чем дольше все брошено на самотек, тем меньше остается вариантов решения проблемы, потому что банки отказывают в помощи. Тут помочь может рефинансирование в микрофинансовой организации (МФО).

Для чего нужно рефинансирование

Рефинансирование или перекредитование – это получение еще одного займа с целью погашения одного или нескольких предыдущих, часто на более выгодных условиях. Цель проведения такой процедуры:

уменьшение процентной ставки или увеличение срока погашения, что в результате снижает сумму ежемесячных выплат по кредиту;

объединение нескольких кредитов, взятых в разных учреждениях, в один;

изменение валюты погашения ссуды;

улучшение кредитной истории.

Фактически, это оформление нового договора, но на более выгодных условиях.

Новый заем можно оформить как в той же финансовой организации, где была взята предыдущая ссуда, так и в другой. Для перекредитования должно быть согласие всех участников: бывшего кредитора, должника и нового кредитора.

Важно понять, что нужно постараться сделать рефинансирование тогда, когда задолженность только начинает появляться. Тогда можно будет сначала выплачивать только проценты, а не весь долг со штрафами.

Что обеспечивает залог недвижимости

Не каждому клиенту в банках и в микрофинансовых организациях пойдут навстречу. Ведь далеко не каждый клиент, имеющий проблемные кредиты, официально трудоустроен, имеет стабильный доход, может документально подтвердит серьезные причины просрочки. Намного больше шансов получить новый заем дает ликвидное имущество, поэтому одним из самых доступных способов перекредитования является рефинансирование под залог недвижимости https://moneyday.su/refinansirovanie/.

Заемщик берет под проценты деньги у банка или МФО, а гарантией их возврата будет залог – квартира. При этом никакого переоформления документов на жилье не происходит, человек продолжает быть в ней прописанным, жить там. Только в случае неуплаты долга банк через суд будет продавать квартиру и возвращать свои деньги. Но это крайний случай.

Законом разрешен залог жилья родственников, родителей.

Как получить заем

Получить деньги под залог недвижимости может любой гражданин в возрасте от 18 до 75 лет. Работающим достаточно будет указать информацию про работодателя, пенсионерам – предъявить пенсионное удостоверение.

Микрофинансовые организации отличаются простотой и быстротой оформления документов. Стандартная процедура выглядит примерно так:

клиент выбирает МФО, сравнивая условия кредитования;

оставляет на сайте выбранной организации соответствующую заявку;

в течение 20 минут ее рассматривают специалисты;

за следующие тридцать минут подбираются возможные варианты и предлагаются клиенту;

если все условия подходят, подписывается электронный договор.

Для оформления не нужно представлять справку о доходах, составе семьи, не нужны поручители. Потребуются только документы, подтверждающие право собственности на недвижимость и подтверждающие личность.

После этого МФО погашает задолженность, а клиент начинает уже выплачивать новому кредитору по утвержденному графику.