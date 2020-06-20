Сумки, которые не выходят из моды

Дизайнеры выпускают новые коллекции, со страниц глянца и витрин магазинов смотрят привлекательные предметы гардероба — ну как тут устоять?

Чтобы наконец перестать трансформировать деньги в наряды, следует усвоить важную истину и отдавать предпочтение классическим вещам и аксессуарам, которые многие годы не выходят из моды. И сегодня мы коснемся темы сумок.

7 типов сумок на все времена

№ 1: кросс-боди. Это небольшие по размеру изделия, которые носят на плече. Часто ручка может проходить, пересекая грудь и тем самым освобождаЯ руки. Яркими представителями таких моделей являются сумки Марк Джейкобс, которые можно приобрести как в круглом, так и прямоугольном исполнении. Изделие подойдет и под джинсы, и под коктейльное платье. Стильно и универсально.

№ 2: клатч. Он имеет сразу несколько преимуществ:

небольшой размер;

возможность взять с собой только самое необходимое;

образ не перегружается лишними деталями.

Клатч может использоваться в качестве элемента как вечернего наряда, так и повседневного, когда необходимо куда-то положить ключи от дома и мобильный телефон.

№ 3: сумка-тоут. Вариант для тех, кто в течение дня нуждается в большом количестве вещей. Такая модель имеет прямоугольную форму и широкие ручки средней длины, которые можно носить в руках или на плече. Но важно понимать, что такая модель допускается в комбинации только с обувью на плоской подошве.

№ 4: деловые модели. К такой категории относят изделия с жестким, устойчивым дном, двумя ручками и минимумом декоративных элементов. Носить такой аксессуар следует либо в руках, либо на локтевом сгибе.

№ 5: шопперы. Это объемные сумки на длинных ручках, которые чаще всего либо вовсе не имеют застежки, либо прикрываются на кнопку или вшитый магнит. Их великолепие в том, что изделие способно поместить внутрь себя множество предметов, начиная от косметички и заканчивая ланчем.

№ 6: уикендер. Название подсказывает, для чего предназначена данная модель. Это объемная сумка, напоминающая дорожный чемодан, но с мягкими стенками и вычурным декором. В отличие от спортивных аналогов, такие изделия отличаются элегантностью и подходят для недлительных командировок либо тренировочной формы, которую приходится носить с собой целый день.

№ 7: мини на цепочке. Компактная, но при этом элегантная модель сумки как нельзя лучше подойдет для вечерних мероприятий. Ее ручка удобно расположится на плече, но при этом небольшие размеры аксессуара не смогут отвлечь внимание от нарядного платья.