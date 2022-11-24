Как избежать кошмаров: советы психологов

Кошмары – явление, с которым сталкивался любой человек. Ужасающие, неприятные, пугающие события, происходящие во сне, мучат человека, вызывают серьёзный эмоциональный всплеск и заставляют его резко проснуться в холодном поту. Многие трактуют кошмарные сны, как некий знак свыше, однако в большинстве случаев такие сны имеют психологический и даже физиологический подтекст. Разобравшись досконально в причинах появления неприятных снов, можно будет в будущем избежать их.

Причины кошмаров

Сны, связанные с переживанием за своих родных, за совершённые в далёком или не очень прошлом поступки, за своё физическое состояние, появляются обычно для многих неожиданно, когда зачастую контролировать такое состояние невозможно.

Психологи уверены, что наиболее подверженными приходу пугающих снов являются пессимисты, скептики, чересчур мнительные люди. Только поняв глубинные причины появления таких сновидений, вы сможете в будущем избежать их повторного появления.

Есть ли предпосылки?

Иногда приход кошмаров в нашу жизнь можно предугадать. Целая совокупность внешних и внутренних факторов способна привлечь неприятные сновидения в вашу жизнь. Конечно же, абсолютно всё учесть нельзя, поскольку все люди разные и эмоциональные триггеры у них тоже разные. Однако имеется общий список предпосылок, которые чаще всего влияют на снижение качества нашего сна:

Стрессы, нервные переживания, тревоги . Как известно, стресс – это чуть ли не главная причина наших бед. Обычно кошмары в нашу ночную жизнь привлекают потери близких и родных, разводы, акты насилия в любой форме, серьёзные конфликты и другие экстремальные ситуации, заставляющие нас жить в постоянном напряжении. Такие ситуации всегда отражаются на психике человека, какой бы крепкой она ни была. Иногда кошмары может привлекать и страх перед каким-то важным событием в жизни. Мозг в такие моменты работает активнее обычного, мысли роятся в голове и не дают мозгу «расставить всё по местам». Из-за этого и появляются страшные сны, являющиеся результатом хаоса в голове.

. Как известно, стресс – это чуть ли не главная причина наших бед. Обычно кошмары в нашу ночную жизнь привлекают потери близких и родных, разводы, акты насилия в любой форме, серьёзные конфликты и другие экстремальные ситуации, заставляющие нас жить в постоянном напряжении. Такие ситуации всегда отражаются на психике человека, какой бы крепкой она ни была. Иногда кошмары может привлекать и страх перед каким-то важным событием в жизни. Мозг в такие моменты работает активнее обычного, мысли роятся в голове и не дают мозгу «расставить всё по местам». Из-за этого и появляются страшные сны, являющиеся результатом хаоса в голове. Повышенная температура тела, лихорадка, болезнь .

. Наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Такие отклонения зачастую привлекают в нашу жизнь кошмары с сюжетами удушья.

Такие отклонения зачастую привлекают в нашу жизнь кошмары с сюжетами удушья. Переедание. Порой неприятные сны проявляются у тех, кто не особенно контролирует свой вечерний рацион. Перегруженный желудок перестаёт нормально функционировать, появляется тяжесть, дискомфорт и, как следствие, проблемы со сном.

Порой неприятные сны проявляются у тех, кто не особенно контролирует свой вечерний рацион. Перегруженный желудок перестаёт нормально функционировать, появляется тяжесть, дискомфорт и, как следствие, проблемы со сном. Сильное алкогольное опьянение. Оно приводит к нарушению работы мозга.

Оно приводит к нарушению работы мозга. Приём некоторых лекарственных препаратов. Они могут вызывать изменения в работе нервной системы и, следовательно, проблемы со сном.

Они могут вызывать изменения в работе нервной системы и, следовательно, проблемы со сном. Чрезмерная усталость или переутомление.

Дискомфорт во время сна. Неудобная кровать, подушка, слишком душная атмосфера в комнате, неприятный запах, шум – всё это влияет на качество сна.

Неудобная кровать, подушка, слишком душная атмосфера в комнате, неприятный запах, шум – всё это влияет на качество сна. Курение. Переизбыток токсинов ведёт к расстройству сновидений.

Переизбыток токсинов ведёт к расстройству сновидений. Просмотр чересчур эмоциональных передач перед сном. Это могут быть и фильмы ужасов, и другие чересчур яркие и вызывающие слишком много впечатлений программы.

Проанализировав своё состояние, вы вполне можете и сами дойти до первопричины появления регулярных кошмаров. А если причина будет найдена, то и решить проблему станет гораздо проще.

Как защититься от ночных кошмаров?

Конечно, на сто процентов защититься от появления ночных кошмаров нельзя. Но можно свести риск их возникновения к минимуму при помощи следующих рекомендаций:

Перед сном примите тёплую ванну, используйте ароматические свечи и масла с успокаивающим действием. Выберете для сна чистую одежду из натуральных тканей, которые позволят телу дышать. Выпейте на ночь чай с ромашкой.

Проветривайте комнату как можно чаще, а также регулярно гуляйте на свежем воздухе. Если есть возможность пройтись по улице перед сном – сделайте это.

Если кошмары повторяются, то попробуйте их очертить. Нарисуйте на листе бумаги самые яркие сюжеты из вашего сна, рассмотрите их, проанализируйте.

Расскажите близким о своих кошмарах. Причём добавьте как можно больше мелких деталей, чтобы вместе с ними понять, что служит причиной появления таких снов.

Регулярные физические нагрузки и спорт помогут снять напряжение и сделать сон более спокойным.

Побеседуйте с психотерапевтом о своих проблемах, если понимаете, что самостоятельно избавиться от кошмаров не можете.

Немного о профилактике

Если кошмары посещают вас время от времени по самым разным причинам, то вы можете воспользоваться следующими советами, которые помогут улучшить качество сна: