Экономист рассказал, на каких атрибутах нового года можно неплохо заработать

Одна из популярных инвестиций в России — елочные игрушки времен СССР. Об этом рассказал ФАН экономист Александр Разуваев.

— Стоимость елочных игрушек, естественно, зависит от степени их сохранности и уникальности. Чем меньшим тиражом они были в свое время выпущены — тем привлекательнее теперь для коллекционеров. <…> Цена на набор стеклянных игрушек «Чиполлино» под прошлый новый год поднималась до 1 млн рублей, — отметил эксперт.

Наиболее ценны игрушки, расписанные вручную. Кроме того, особый интерес представляют товары из «сказочного новогоднего набора».

— Есть коллекционеры, которые готовы заплатить за них 300–400 тыс. рублей. Вместе с тем трещины снижают стоимость игрушки до 90%. Потертая краска удешевляет украшение на 30%, а очень сильно осыпавшаяся — до 70% стоимости, — объяснил экономист.

По словам Разуваева, по причине того, что данную категорию товаров больше не производят — с течением времени елочные игрушки будут становиться все более ценными. Однако важно подчеркнуть, что советские елочные игрушки — «история на любителя», и связано это с низкой ликвидностью.

Специалист рекомендует мониторить данный сегмент рынка и отслеживать тренды на постоянной основе.

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