Как вести бизнес: онлайн или оффлайн?

Предпринимательство существует уже много столетий, и за этот период люди успели изучить его нюансы со всех сторон. Относительно недавно, каких-то 15 – 20 лет назад, возникло такое направление деятельности, как онлайн-бизнес. Он строится на использовании ресурсов глобальной сети. Традиционные методы ведения дел стали называть «оффлайновыми». Споры, какой из этих подходов более эффективен, ведутся постоянно. Попробуем разобраться в этом вопросе.
Основные определения
Оффлайн-деятельность базируется на реальной экономике. Речь идет о производстве (заводы, фабрики), торговле в магазинах, физическом оказании услуг. Это направление бизнеса активно развивалось в период индустриализации и, вероятнее всего, никогда не потеряет своей актуальности.
Переход к информационной эпохе привел к появлению онлайн-предпринимательства, которое основывается на применении цифровых технологии и интернет-связи. Например, работа по созданию сайтов и аккаунтов в соцсетях, их продвижению, монетизации и так далее.
Плюсы традиционного бизнеса:
- Простота и понятность. Деятельность строится на производстве или продаже повседневных товаров, с которыми большинство людей знакомо и испытывает в них потребность. Иногда бизнес создается вокруг уникальной продукции, информацию о которой необходимо донести потенциальным покупателям. Но в любом случае ее можно «потрогать руками».
- Неограниченный объем рынка. Несмотря на активное «разрастание» глобальной сети ею охвачены далеко не все. Зато продукты питания нужны каждому без исключения.
- Доход виден сразу же. В оффлайне средства зарабатываются, как правило, быстро. Например, при открытии магазина по продаже сумок уже в первую неделю можно получить выручку.
- Уровень прибыли. Если сравнивать оффлайн и онлайн-бизнес по доле прибыли в мировой экономике, то первый будет лидером. Даже Google и Facebook не могут превзойти нефтяные компании и производителей электроники.
Минусы оффлайн-деятельности:
- Потребность в стартовом капитале. Вложения необходимы в любом случае. Чем они выше, тем лучше. Это сопряжено с рисками потери.
- Государственный контроль и бюрократия. Требуются официальное оформление деятельности, оплата налогов, составление отчетности. Что значительно осложняется законодательным климатом в государстве.
- Трудности с кадрами. Найти честных и ответственных сотрудников сложно. Большинство из них хочет получать много денег, особо не напрягаясь. Чаще всего наемные работники не очень переживают за успех бизнеса.
- Физическая нагрузка. В самом начале деятельности очень много процессов приходится выполнять самостоятельно. Нередко предприниматели работают грузчиками, строителями, курьерами.
Преимущества интернет-бизнеса:
- Доступность. Не нужны стартовый капитал, фундаментальные знания, деловые связи. Достаточно символической суммы на хостинг. Это открывает широкие возможности для креативных людей.
- Децентрализация. Интернет-сфера практически не регулируется государством и не требует соблюдения бюрократических правил.
- Автоматизация. С помощью программного обеспечения можно автоматизировать очень многие процессы. Благодаря этому, во-первых, экономится время, а, во-вторых, можно оптимизировать количество сотрудников.
- Мобильность. Для ведения бизнеса нужен только компьютер (ноутбук, планшет) и доступ в интернет. В качестве локации можно выбрать городскую квартиру, домик в деревне или средиземноморский пляж.
Недостатки онлайн-предпринимательства:
- Потолок по уровню дохода. Зарабатывать миллионы, находясь только в интернет-пространстве, практически невозможно. Для этого нужно охватывать и оффлайн. Однако обеспечить достойный уровень жизни вполне реально.
- Не для всех. Некоторые люди не готовы вкладывать свои ресурсы в то, что нельзя «потрогать» руками. Кроме того, работа с информацией и цифровыми инструментами требует аналитического склада ума.
- Не может охватить всех потребителей. Разговоры о том, что скоро весь бизнес перейдет в онлайн, относятся к области фантастики. Многим потребителям важно лично осмотреть приобретаемый товар. Кроме того, срок доставки из интернет-магазинов иногда бывает слишком длительным.
Выбор направления бизнеса – индивидуальное решение. И онлайн, и оффлайн-деятельность имеют свои плюсы и минусы. Работа в интернет-сети может быть хорошим стартом для развития потенциала. Если в какой-то момент окажется, что традиционные методы ведения дел более эффективны, стратегию можно изменить.