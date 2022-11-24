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Как вести бизнес: онлайн или оффлайн?

  • 24/11/2022, 10:30
компьютер
Суть онлайн и оффлайн-деятельности. Преимущества и недостатки каждого подхода.

Предпринимательство существует уже много столетий, и за этот период люди успели изучить его нюансы со всех сторон. Относительно недавно, каких-то 15 – 20 лет назад, возникло такое направление деятельности, как онлайн-бизнес. Он строится на использовании ресурсов глобальной сети. Традиционные методы ведения дел стали называть «оффлайновыми». Споры, какой из этих подходов более эффективен, ведутся постоянно. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Основные определения

Оффлайн-деятельность базируется на реальной экономике. Речь идет о производстве (заводы, фабрики), торговле в магазинах, физическом оказании услуг. Это направление бизнеса активно развивалось в период индустриализации и, вероятнее всего, никогда не потеряет своей актуальности.

Переход к информационной эпохе привел к появлению онлайн-предпринимательства, которое основывается на применении цифровых технологии и интернет-связи. Например, работа по созданию сайтов и аккаунтов в соцсетях, их продвижению, монетизации и так далее.

Плюсы традиционного бизнеса:

  1. Простота и понятность. Деятельность строится на производстве или продаже повседневных товаров, с которыми большинство людей знакомо и испытывает в них потребность. Иногда бизнес создается вокруг уникальной продукции, информацию о которой необходимо донести потенциальным покупателям. Но в любом случае ее можно «потрогать руками».
  2. Неограниченный объем рынка. Несмотря на активное «разрастание» глобальной сети ею охвачены далеко не все. Зато продукты питания нужны каждому без исключения.
  3. Доход виден сразу же. В оффлайне средства зарабатываются, как правило, быстро. Например, при открытии магазина по продаже сумок уже в первую неделю можно получить выручку.
  4. Уровень прибыли. Если сравнивать оффлайн и онлайн-бизнес по доле прибыли в мировой экономике, то первый будет лидером. Даже Google и Facebook не могут превзойти нефтяные компании и производителей электроники.

Минусы оффлайн-деятельности:

  1. Потребность в стартовом капитале. Вложения необходимы в любом случае. Чем они выше, тем лучше. Это сопряжено с рисками потери.
  2. Государственный контроль и бюрократия. Требуются официальное оформление деятельности, оплата налогов, составление отчетности. Что значительно осложняется законодательным климатом в государстве.
  3. Трудности с кадрами. Найти честных и ответственных сотрудников сложно. Большинство из них хочет получать много денег, особо не напрягаясь. Чаще всего наемные работники не очень переживают за успех бизнеса.
  4. Физическая нагрузка. В самом начале деятельности очень много процессов приходится выполнять самостоятельно. Нередко предприниматели работают грузчиками, строителями, курьерами.

Преимущества интернет-бизнеса:

  1. Доступность. Не нужны стартовый капитал, фундаментальные знания, деловые связи. Достаточно символической суммы на хостинг. Это открывает широкие возможности для креативных людей.
  2. Децентрализация. Интернет-сфера практически не регулируется государством и не требует соблюдения бюрократических правил.
  3. Автоматизация. С помощью программного обеспечения можно автоматизировать очень многие процессы. Благодаря этому, во-первых, экономится время, а, во-вторых, можно оптимизировать количество сотрудников.
  4. Мобильность. Для ведения бизнеса нужен только компьютер (ноутбук, планшет) и доступ в интернет. В качестве локации можно выбрать городскую квартиру, домик в деревне или средиземноморский пляж.

Недостатки онлайн-предпринимательства:

  1. Потолок по уровню дохода. Зарабатывать миллионы, находясь только в интернет-пространстве, практически невозможно. Для этого нужно охватывать и оффлайн. Однако обеспечить достойный уровень жизни вполне реально.
  2. Не для всех. Некоторые люди не готовы вкладывать свои ресурсы в то, что нельзя «потрогать» руками. Кроме того, работа с информацией и цифровыми инструментами требует аналитического склада ума.
  3. Не может охватить всех потребителей. Разговоры о том, что скоро весь бизнес перейдет в онлайн, относятся к области фантастики. Многим потребителям важно лично осмотреть приобретаемый товар. Кроме того, срок доставки из интернет-магазинов иногда бывает слишком длительным.

Выбор направления бизнеса – индивидуальное решение. И онлайн, и оффлайн-деятельность имеют свои плюсы и минусы. Работа в интернет-сети может быть хорошим стартом для развития потенциала. Если в какой-то момент окажется, что традиционные методы ведения дел более эффективны, стратегию можно изменить.

 

Фото с сайта pixabay.com

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Рубрики : ПроБизнес

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