Как изменилась цены на лекарства и уйдут ли дешевые препараты в прошлое?

— Мониторинг фармрынка текущего года ожидаемо фиксирует рост емкости аптечного рынка в известных всем эпидемиологических условиях. Цифры роста – 20% коммерческого сектора лекарственных препаратов и 21,5% парафармацевтики. Если сравнивать начало 2020 года с началом 2019-го, — констатирует доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Красильникова.

По ее словам, пик прироста объема продаж лекарственных препаратов пришелся на март 2020 года и составил +46,4% в стоимостном выражении (фиксируем оборот в 127,3 млрд. руб.). В феврале текущего года увеличение составило 20,0% (оборот — 100,8 млрд. руб., в январе — 8,9% (оборот – 91, 8 млрд. руб.), в апреле — 4,7% (оборот — 87,6 млрд. руб.).

Эксперт отмечает, что без учета резкого прироста марта ситуация на фармрынке достаточно спокойная.

— Темпы прироста в январе-апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го составили 20,2% в стоимостном выражении и 9,4% в натуральном (в упаковках). Однако без учета «штормового» третьего месяца темп прироста «январь, февраль, апрель 2020 г» по сравнению с «январь, февраль, апрель 2019г.» составил в натуральном выражении всего лишь 0,7%, в стоимостном — 11,2%. Увеличение розничных цен очевидно, — говорит Елена Красильникова.

Она подчеркнула, что по структуре предложения фармацевтического рынка можно фиксировать наибольший прирост по отечественным препаратам, особенно в марте. Так, в этом месяце в стоимостном выражении темп прироста объема продаж по сравнению с мартом 2019 года составил 57,1%. «Импортный объем» вырос на 41,4%.

— Ожидаемый скачок фиксировали «изделия медицинского назначения» (маски) – на 43% по сравнению с предыдущим годом. Интересная статистика прироста по «репеллентам и инсектицидным средствам»: плюс 40% в марте 2020 года по сравнению с мартом прошлого года, а также по ингаляторам («медицинские приборы и инструменты») плюс 17% в аналогичном сравнении, — констатирует эксперт.

По данным РЭУ им. Г.В. Плеханова, «Арбидол» прирос почти на 150% за первые четыре месяца года по сравнению с этим периодом прошлого года, в апреле аптеки фиксировали максимум — 312% прироста (по сравнению с четвертым месяцем 2019 года). «Терафлю» продавался на 40% больше в 2020 году по сравнению с предыдущим годом как за первые 4 месяца, так и в апреле. «Ингавирин» в апреле текущего года прирастил 82,8% в продажах, «Мирамистин» — 51,8%.

— Иные, казалось бы, «непандемийные» товарные группы показали следующие результаты. «Средства барьерной контрацепции» приросли на 22% (в первые четыре месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), БАДы — на 31%, «перевязочные средства» — на 23%. Эти группы расположились выше ватерлинии среднего прироста фармрынка (20%), — говорит Елена Красильникова. — При этом, ажиотажный спрос не коснулся следующих товарных групп: «Средства гигиены» приросли на 4%, «косметика» — на 11%, «средства для ухода за полостью рта» — 15%.

Что касается структуры аптечных продаж, то эксперты отмечают, что в натуральном выражении доля дешевых лекарственных препаратов (до 50 рублей за упаковку) в январе 2020 года составляла 31%, в апреле — почти 35%. Доля препаратов с ценой от 50 до 150 рублей за единицу не изменилась и составила 26,3%. Доля лекарственных препаратов с ценой для покупателя от 150 до 500 рублей снизилась с 32,6% в январе до 28,6% в апреле. Доля самых дорогих в нашем горизонте анализа препаратов (от 500 рублей за упаковку) не изменилась и фиксировала 10,2%.

— Рост цен был наибольшим именно в сегменте «дешевых» лекарственных препаратов (до 50 рублей за упаковку) — 14,0%. Соответственно, 5% на сегмент «от 50 до 150 рублей», 4,3% — на сегмент «от 150 до 500 рублей» и 3,3% на дорогие, от 500 рублей за единицу, препараты, — отметила Елена Красильникова.

Она констатирует, что цены на жизненноважные лекарственные препараты (ЖНВЛП) выросли на 2,91% в мае по сравнению с январем 2020 года. В сегменте не ЖНВЛП рост за аналогичный период составил 5,29%.

— В продолжении анализа рынка можно отметить, что весна для аллергиков прошла достаточно гладко. Традиционного всплеска продаж в апреле и мае текущего года антигистаминных препаратов не было. Также не в тренде были биологически активные добавки, поддерживающие функцию иммунной системы. Товарооборот препаратов для желудочно-кишечного тракта был ниже даже показателей 2018 года, — говорит эксперт.

Елена Красильникова уверена, что, прогнозируя осень 2020 года, можно говорить об ожиданиях роста емкости коммерческого рынка лекарственных препаратов, как под влиянием фактора «осеннего респираторного сезона», так и ожидаемых эпидемиологами волн новой коронавирусной инфекции.

Фото: pixabay.com, автор- Mizianitka