Новосибирцам предлагают абонементы на паркинг в центре города

С 1 июня на платном парковочном пространстве на Красном проспекте было размещено около 16 тыс. транспортных средств, из которых 27 % ежедневно размещались с нарушением – без оплаты. В отношении ряда нарушителей уже начата административная процедура для наложения штрафных санкций, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Как и ожидалось, наиболее востребованными стали парковки, расположенные напротив домов №№ 18, 25, 38, 65, 68 на Красном проспекте (стоимостью 100 рублей в час).

— Что касается оплаты за использование парковки, то по итогам первого месяца количество оплаченных транзакций через личный кабинет на сайте parking-54.ru и мобильное приложение «Горпарковки» постепенно увеличивается по сравнению с другими способами оплаты, и в настоящее время составляет уже более 50 %, — сообщила заместитель директора МБУ «Центр организации дорожного движения» Ксения Сенькова. — Менее 2 % транзакций приходится на СМС-оплату по короткому номеру 9878. Оплата через паркоматы из самого популярного способа оплаты в начале работы платного парковочного пространства переходит на второй план. На сегодня доля таких платежей уже менее 48 %. Эта тенденция предсказуема, так как онлайн-способы более удобны для пользователей.

По ее словам, по результатам работы первого месяца на основании проведенного мониторинга использования созданного парковочного пространства была рассчитана стоимость суточных и месячных абонементов для каждой из ценовых зон. Так, для пользователей зоны, тариф на которой установлен в 100 рублей, стоимость месячного абонемента составляет 7200 рублей, а суточного – 560 рублей. Для зоны с тарифом 50 рублей в час стоимость абонементов месячного и суточного составила 3600 рублей и 280 рублей соответственно.

С 1 июля абонементы стали доступны для приобретения на сайте parking-54.ru и в мобильном приложении «Горпарковки». К сегодняшнему дню несколько абонементов уже приобретены.

Кроме того, за месяц наладилась система взаимодействия между МБУ «ГЦОДД» и ГБУЗ НСО «ГДКБСМП», в результате чего 375 пользователей, сопровождающих маленьких пациентов, смогли воспользоваться льготой на бесплатное посещение парковки на площади Свердлова на Красном проспекте, 18.

— Хотелось бы еще раз заострить внимание, что для получения данной льготы необходимы два условия: регистрация на сайте parking-54.ru либо в мобильном приложении «Горпарковки» с указанием государственного номера транспортного средства и внесение номера транспортного средства с отражением времени начала и завершения парковки в перечень, ведение которого осуществляется в регистратуре медицинского учреждения, — уточнила Ксения Борисовна.

Еще одной доработкой системы в ходе ее промышленной эксплуатации за первый месяц работы стало увеличение с 15 до 30 минут времени, которое дается автомобилисту, чтобы начать оплату парковки либо покинуть парковку без оплаты.

— Ежедневно на единый номер телефона диспетчерской поступает около 30 звонков. Если вначале это были в основном вопросы о способах оплаты и непосредственной технологии осуществления платежа, то в конце первого месяца работы автомобилисты преимущественно спрашивали, как осуществить постоплату парковки и как приобрести абонементы, — рассказали в мэрии.

Именно для решения этих вопросов и были введены абонементы «На один месяц», «На день» и «За предыдущий день», позволяющие автомобилистам экономить деньги при оплате парковок, пользоваться парковочным пространством в удобном режиме, а также оплачивать время парковки после ее завершения, если по каким-либо причинам это не удалось сделать в день самой парковки.

Всего на Красном проспекте расположено девять участков парковок на 563 машино-места, которые работают в платном режиме в будние дни с 07.00 до 22.00, а с 22.00 до 07.00 в будни, в субботу, воскресенье и праздничные дни парковка останется бесплатной. Также бесплатная она для транспортных средств, управляемых инвалидами, на специально отведенных для этого местах.

Фото с сайта parking-54.ru