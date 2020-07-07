В регионах Сибири наблюдается суточный рост заболевания COVID-19

— Обстановка с коронавирусом в регионах, кроме суточного роста, опасений не вызывает. Завтра на координационном совете с участием губернаторов, представителей Роспотребнадзора, руководителей территориальных минздравов мы поговорим о том, из-за чего в регионах округа произошел суточный рост и какие меры предполагается предпринять, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

На совещании также планируется обсудить, по какому принципу в Сибири будут работать турбазы.

— В Республике Алтай, Красноярском крае, Иркутской области они открылись. Но в той же Белокурихе ограничено проведение процедур, что останавливает отдыхающих, планировавших приобретать путевки. Понятно, что эти регионы сильно просели, особенно Республика Алтай, где большая часть экономики завязана на туризме, но нужно понять, как эти объекты будут работать с организационной и технической точки зрения, чтобы не допустить ухудшения ситуации, — подчеркнул Меняйло. — Мы особенно беспокоимся за Республику Алтай, где система здравоохранения и коечный фонд могут не справиться с резким ростом количества заболевших из-за наплыва отдыхающих.

В то же время в ходе пресс-конференции полпред неоднократно заявил, что постоянно находиться в режиме самоизоляции нельзя. Если в начале пандемии она была введена для того, чтобы перенастроить систему здравоохранения, то сейчас самое главное — дать возможность людям и бизнесу войти в нормальный режим жизни и работы.

— Сейчас мы все надеемся и работаем на то, чтобы не возвращать ограничения. Понимаю, что в СМИ идет информация о возможной второй волне коронавируса. История говорит, что осенью-ближе к зиме люди болеют больше, — рассуждает Сергей Меняйло. — Именно поэтому система здравоохранения, коечный фонд готовятся к возможному продлению карантина. С другой стороны, вакцина и препараты для лечения коронавируса уже проходят клинические испытания, у минздрава есть схемы лечения. Поэтому сегодня главная задача — своевременное выявление заболевших COVID-19, а также лечение болезни на ранней стадии, когда с вирусом справиться проще, чем при запущенном состоянии.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), на 6 июля в СФО общий показатель заболеваемости составлял 270,7 случая на 100 тысяч человек.

— Вновь ухудшение, заметный прирост, который составил 40,4 пункта. В рейтинге федеральных округов РФ Сибирский округ также изменил позицию не в лучшую сторону: если 29 июня СФО был на 7 месте (по убыванию индекса), то теперь уже на 6-м. На первом месте в округе по данному показателю остается Республика Тыва. Здесь на 100 тысяч жителей отмечены уже 1587,8 случая коронавирусной инфекции. За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос ощутимо — на 225,6 пункта. На второе место по индексу выявленных случаев на 100 тысяч жителей региона в Сибири переместилась Республика Алтай, занимавшая неделей ранее 5 строчку рейтинга, — уточняется в сообщении ИЦК.

Самым благополучным регионом в Сибири остается Кузбасс. На 100 тысяч человек здесь 74,7 случая COVID-19. Таким образом, индекс на 100 тысяч в Кемеровской области — более чем в 21 раз ниже, чем в Тыве.

По данным ИЦК, уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России продолжает расти, хотя и замедляется, по сравнению с прошлыми периодами. За неделю с 29 июня по 6 июля прирост составил 31,8 пункта, и достигает значения 468,4.

Превышает эти показатели только ЦФО (532,5 случая).

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