Как изменился «рабочий класс» в России?

Век назад рабочий класс был движущей силой Октябрьской революции и нового государства. Как изменился он за советское время, в 1990-х годах, и что представляет собой сегодня?

Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова:

Новые пролетарии

В Большой российской энциклопедии понятие «рабочий класс» определено как «социальная группа наемных работников в сфере материального производства и услуг, возникшая в индустриальном обществе». С этой позиции и проведем анализ рабочего класса по отдельным характеристикам за столетний период.

Численность рабочего класса стала активно расти после бурного развития промышленности в середине 19 века. На протяжении всего советского периода она оставалась стабильной по отношению к общей численности занятых в экономике.

В дореволюционный и советский периоды пролетариат считался движущей силой классовой борьбы. Но политические и экономические изменения 1990-х годов превратили его в социальную группу наемных работников. По последним статистическим данным их численность составляет 10 млн человек.

Кто остался на заводе?

В социальном плане изменился статус рабочего класса. Если в советский период принадлежность к этой социальной группе вселяла гордость и ощущение главной роли в развитии страны, то сейчас эти позиции утрачены. Отсюда и проблемы поиска и сохранения квалифицированных рабочих. Молодежь не стремится пополнять ряды рабочего класса, и даже если получает рабочую профессию, то в большинстве случаев не работает по своей специальности. Отказ связан еще и с такими причинами, как тяжелые условия труда и график работы, низкая заработная плата. Поэтому и средний возраст во многих сферах на уровне рабочих профессий достаточно большой.

Рабочий класс будущего

Конечно, для роста экономики важно, чтобы все отрасли повышали эффективность и производительность труда. Пока разрыв между высокотехнологичными и устаревшими предприятиями достаточно большой. Но научно-технический прогресс не стоит на месте, и для повышения конкурентоспособности работодатели будут переходить на новые технологии, а значит, повышать требования к уровню квалификации и навыкам рабочих. Многих из них (особенно на вредных и опасных участках) заменят роботами.

С ростом качества (повышения уровня знаний и навыков) будет сокращаться количество рабочего класса, даже высококвалифицированного. Но как социальная группа рабочий класс не исчезнет никогда, а еще больше изменится.

Материал предоставлен РЭУ им. Г.В. Плеханова