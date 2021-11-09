Нового председателя Новосибирского облсуда нашли в Иркутске

Указом президента РФ №625 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» на должность председателя Новосибирского областного суда на 6-летний срок полномочий назначена Людмила Симанчева, до этого работавшая в должности заместителя председателя Иркутского областного суда.

— Руководствуясь статьями №83 и 128 Конституции РФ, а также со ст.11 Федерального закона от 14 марта 2002 года №30-ФЗ «Об органах судейского сообщества Российской Федерации, постановляю: назначить на 6-летний срок полномочий председателем Новосибирского областного суда Симанчеву Людмилу Викторовну, — говорится в документе.

При этом стоит отметить, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на эту должность рекомендовала трёх других кандидатов. Первый из них, судья Томского областного суда Алексей Марисов (коллегия по гражданским делам). Он уже претендовал на эту должность, но ранее не смог набрать необходимого числа голосов. Вторым кандидатом в январе 2021 года был заявлен зампредседателя Новгородского облсуда Антон Остроумов. В 2007-2017 годах являлся судьей Новосибирского облсуда (председатель коллегии по уголовным делам). Третьим кандидатом была Инна Петрунина (возглавляет Совет судей Новосибирской области).

Стоит отметить, что вакантным место в руководстве Новосибирского областного суда стало ещё в 2018 году, когда теперь уже бывшая его председатель Римма Шатовкина отказалась от продления своих полномочий. Судейский стаж Риммы Шатовкиной — около 30 лет. Около 12 лет она возглавляла Ленинский райсуд Новосибирска, который является самым большим судом города по количеству рассматриваемых дел. С 2012 года указом президента Римма Шатовкина была назначена председателем Новосибирского облсуда. Позже, в январе 2021 года против экс-судьи было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Римма Шатовкина направила в областное правительство информацию о предстоящих следственных действиях у одного из фигурантов дела о хищения госсредств в управлении по обеспечению деятельности мировых судей. Позднее эти документы были изъяты у одного из фигурантов.