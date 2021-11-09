Яндекс.Маркет расширяет возможности доставки лекарств в Новосибирске

По данным сервиса «Яндекс.Маркет Аналитика», жители Новосибирска и Новосибирской области стали больше покупать лекарства онлайн. За первые 10 месяцев этого года объём онлайн-продаж лекарств в регионе вырос в 1,7 раза (+66%) по сравнению с таким же периодом прошлого года.

В Новосибирске и Новосибирской области люди чаще всего заказывают в интернете витамины и минералы. С января по октябрь 2021 года на такие товары пришлось 26% от всего объёма онлайн-продаж лекарственных препаратов в этом регионе. Второе место заняли лекарства для сердца и сосудов (16%), третье — препараты для пищеварительной системы (13%).

В Новосибирске маркетплейс уже сотрудничает с аптечными сетями «Озерки», «Радуга», «Фармация» и планирует подключить новых партнёров. Жителям города доступно на маркетплейсе около 3000 безрецептурных лекарств с доставкой до двери. Сервис осуществляет доставку прямо до двери — и не нужно никуда идти, даже в ближайшую аптеку, сообщает пресс-служба компании. Товары доступны в разделе «Яндекс.Маркет Express». Развозить заказы за 1–2 часа Маркету помогает Яндекс.Доставка.

Яндекс.Маркет — сервис для покупок, который продаёт около 21 млн товаров. Он помогает заказать всё нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На Маркете удобно торговать — к нему подключились уже почти 18 тыс. магазинов-партнёров.