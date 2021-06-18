Как изменить нежилое помещение на машино-место

С 01.01.2017 машино-места признаны объектами недвижимости и самостоятельно участвуют в гражданском обороте: машино-место можно купить, продать, подарить, унаследовать.

До 01.01.2017 объекты недвижимости, которые отвечали требованиям и характеристикам машино-места, могли быть оформлены как нежилые помещения.

Чтобы привести в соответствие сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с действующим законодательством, правообладатель нежилого помещения может представить в любой офис МФЦ заявление о государственном кадастровом учете изменений помещения на машино-место в связи с «приведением вида объекта недвижимости в соответствие с требованиями действующего законодательства». Внесение изменений в правоустанавливающие документы либо предоставление иных документов не требуется.

Сведения вносятся в ЕГРН в течение 7 рабочих дней без уплаты государственной пошлины. По результатам осуществленного учета изменений, заявителю выдается выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости.