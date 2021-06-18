Новосибирская область получила более 110 млн рублей из федерального бюджета

Федеральное финансирование на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков предоставляется ежеквартальными траншами, размер которых определяется, исходя из объема федеральных налогов, уплаченных резидентами индустриальных парков, по результатам их деятельности за квартал, предшествующий кварталу получения федеральных средств.

С 2016 по 2021 год в рамках указанной меры в качестве возмещения затрат по созданию инфраструктуры Промышленно-логистического парка и Биотехнопарка в наукограде Кольцово в областной бюджет Новосибирской области привлечено более 950,00 млн рублей.

Новосибирская область также еще претендует на предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в размере 159,06 млн рублей в 2021-2022 годах.