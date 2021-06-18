Режим ЧС ввели в двух районах Крыма

Режим ЧС регионального масштаба из-за сильных ливней ввели, помимо Керчи и Ялты, в Феодосии и Кировском районе Крыма. Соответствующее решение было принято сегодня, на заседании оперативного штаба.

Как известно из сводок МЧС, более 300 домов оказались подтоплены в результате непогоды, обрушившейся на Крым в ночь на 18 июня. При этом общее число жителей, которые попали в зону подтопления, составляет 1342 человека. Помимо режима ЧС в городе временно отключили водоснабжение.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в тот же день сообщил, что власти полуострова обратятся в федеральный центр за помощью для компенсации ущерба жителям подтопленных городов и районов.

Отметим, что летом на берегах Крымского побережья отдыхает большая часть сибиряков.