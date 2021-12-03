Рекламодателям

Как изменится материнский капитал в 2022 году

  • 03/12/2021, 12:27
Автор:
Как изменится материнский капитал в 2022 году
Кому положен, как оформить и как использовать материнский капитал.

В 2022 году размер выплаты снова увеличат, но на сколько — пока неизвестно, данные появятся в конце года, когда у правительства будет информация о годовой инфляции, именно на ее процент и вырастет выплата.

Кому дают материнский капитал

Как несложно догадаться — матерям.

Сумма первого материнского капитала в 2021 году составляет 483 882 рубля. При рождении второго ребенка к этой сумме добавляют 155 550 рублей. Если семья вообще не получала маткапитал (например, первый ребенок родился до 2020 года, когда появился маткапитал на первенца), то после рождения второго ребенка (или сразу двух и более) она получит 639 432 рубля. Маткапитал индексируется каждый год.

Материнский капитал может получить и отец. Право на распоряжение деньгами переходит к папе в случае смерти матери, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (или усыновлением) которого возникло право на получение маткапитала, или преступления против личности в отношении своих детей, которое привело к лишению родительских прав или ограничению в них. Также право на эту меру господдержки имеют мужчины, которые стали единственным усыновителем ребенка, если у них есть гражданство РФ.

В случае если право на материнский капитал утратили оба родителя, он переходит к детям. С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически, в беззаявительном порядке.

Как оформить материнский капитал

Как изменится материнский капитал в 2022 году

С недавних пор сертификат на материнский капитал оформляется автоматически при рождении ребенка. Электронный сертификат появляется в личном кабинете на сайте пенсионного фонда России или портале госуслуг в течение пяти дней с момента регистрации ребенка. Дополнительно обращаться за сертификатом не нужно. Нюанс: в случае усыновления ребенка заявление на маткапитал писать всё-таки придется — в отделении Пенсионного фонда по месту жительства. Срок выдачи сертификата также составит пять дней.

Как использовать материнский капитал

Материнский капитал — это не «живые» деньги, а сертификат. Потратить его можно на строго определенные цели. Например, на покупку жилья. Причем как кредитного — в счет первого взноса, процентов или основного долга по ипотеке, — так и не кредитного. Использовать материнский капитал на оплату ипотеки можно сразу после рождения ребенка. А заявление о распоряжении средствами — подать сразу в банк, минуя Пенсионный фонд.

Кроме того, материнский капитал можно потратить на платное образование для детей (от детского сада до вуза), накопительную пенсию для мамы или адаптацию детей-инвалидов.

Как потратить материнский капитал на пособие

На детей до трех лет можно получать пособие из средств материнского капитала. Но есть условие: выплата полагается семьям, в которых ежемесячный доход на человека меньше двух прожиточных минимумов, в каждом регионе он свой. При расчете дохода учитываются не только зарплаты и пенсии, но и все пособия, стипендии и алименты.

Если вы сложили все полученные за год деньги, разделили их на 12 месяцев, а полученную сумму — на всех членов семьи и получилось меньше двух прожиточных минимумов вашего региона, можете подавать документы на выплату. Чтобы подать заявление, нужны паспорт, свидетельства о рождении детей (или документы, подтверждающие опеку), реквизиты, справки о доходах всех членов семьи. Опекунам также понадобится разрешение на трату маткапитала от органов опеки. Если кто-то из членов семьи на принудительном лечении, лишен свободы или заключен под стражу, лишен родительских прав или ограничен в них — это тоже надо подтвердить документами, чтобы его доходы не учитывались.

Прежде чем оформлять выплату материнского капитала, стоит подумать о своих планах на будущее — с каждым месяцем сумма маткапитала уменьшается на размер выплаченного пособия. То есть потратить потом эти деньги на покупку жилья или обучение ребенка вы уже не сможете.

Как потратить материнский капитал на жилье

Как изменится материнский капитал в 2022 году

Чтобы потратить маткапитал на улучшение жилищных условий (покупку, реконструкцию, строительство жилья), нужно подать заявление в ближайшее отделение ПФР (необязательно по месту регистрации), в МФЦ, в личном кабинете или сразу в банке, если вы обращаетесь за ипотекой или уже выплачиваете ее. Последнее — нововведение 2020 года. Правда, в программе участвуют не все банки, проверить, участвует ли в этой программе ваш, можно на сайте ПФР.

Помимо заявления нужно предоставить паспорт и заполнить специальный бланк сведений. Они зависят от способа улучшения жилищных условий: это могут быть данные договора купли-продажи, долевого строительства, информация о принадлежащем вам земельном участке и проведенных на нём работах по строительству или реконструкции и так далее. Реконструкция засчитывается, только если при ней увеличивается площадь жилья. Причем увеличение этой площади строго регламентируется: оно должно быть не меньше определенного размера (его устанавливают местные власти).

Оформить жилье, в которое вложены средства материнского капитала, придется в общую собственность с супругом и обязательно выделить доли детям. Так что тем, кто впоследствии решает продать такую недвижимость, приходится сталкиваться с некоторыми сложностями. Подробнее о том, как продать квартиру, купленную на маткапитал, мы писали в этом материале.

Как потратить материнский капитал на учебу

Как изменится материнский капитал в 2022 году

Направить материнский капитал на обучение можно после того, как ребенку, давшему семье право на сертификат, исполнится три года. Исключение — дошкольное образование (частный детский сад, кружки и секции). Туда можно потратить маткапитал сразу после рождения ребенка. Максимальный возраст ребенка, на обучение которого маткапитал тратится — 25 лет. При этом образовательная организация должна находиться в России и иметь лицензию.

Чтобы потратить деньги на обучение, нужно написать заявление в ПФР о распоряжении маткапиталом, а информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно. Правда, только если между отделением фонда и учебным заведением заключено специальное соглашение. Проверить, входит ли в этот список интересующее вас учебное заведение, можно на сайте ПФР.

Как потратить маткапитал на адаптацию ребенка-инвалида

Этот пункт входит в перечень возможных трат материнского капитала, но он сложный. Сначала нужно получить у врача направление на медико-социальную экспертизу, пройти ее и получить индивидуальную программу реабилитации. Только с этими документами можно обратиться в районное управление соцзащиты, а там уже получить акт проверки. В итоге у родителей должны быть заявление, паспорт, сведения из актуальной индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, документы, подтверждающие расходы на приобретение соответствующих товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (чеки, договоры), акт проверки наличия и соответствия приобретенного товара и сведения о реквизитах счета владельца сертификата в кредитной организации.

При этом потратить материнский капитал можно не на любой товар или услугу, которые родители считают необходимыми, а только на те, что утверждены специальным распоряжением правительства. И маткапитал нельзя потратить на услуги и товары, которые по закону должны быть предоставлены инвалиду за счет средств федерального бюджета. Например, подгузники или противопролежневые матрасы.

Можно ли получить деньги

Обналичивать сертификат незаконно. Единственный способ получить деньги — это оформить ежемесячную выплату из средств маткапитала. Но она положена не всем, а только семьям с невысоким доходом — менее двух прожиточных минимумов в регионе на человека. Кроме того, в такой семье должно быть двое детей, а второй ребенок должен родиться не позднее 2018 года. Чтобы оформить такое пособие, нужно подать заявление в ПФР. Сделать это можно в том числе онлайн на портале электронных сервисов Пенсионного фонда es.pff.ru или портале «Госуслуги».

Фото: pixabay.com, pexels.com

400

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ПФР маткапитал материнский капитал Госуслуги


2
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Красноярском крае за загрязнение земли насчитали ущерб 270 млн рублей

02/12/2021, 18:09

Три погранперехода остановили пропуск неконтейнерных грузов в Китай из-за COVID-19

02/12/2021, 17:16

В Сибири выявлено более 130 нелегальных участников финансового рынка

02/12/2021, 15:37

Первая грузовая компания в семь раз сократила срок подготовки вагонов в Сибири

29/11/2021, 16:01

Актуальный разговор

Интервью

«Сегодня лучшее время, чтобы делать карьеру и заявлять о себе»

Все материалы
Лента новостей

QR-коды не подошли для публичных слушаний в Новосибирске

03/12/2021, 13:23

Оппозицию не подпустили к долгам «Дискуса» за аренду земли перед городом

03/12/2021, 13:10

Жители Новосибирска проваливаются на стресс-интервью и не могут устроиться на работу

03/12/2021, 11:48

Технику для уборки снега с тротуаров мэрия закупила в городском бизнес-инкубаторе

03/12/2021, 11:32
Популярное

Как вирусы помогают лечить рак?

03/12/2021, 11:39

Как звонок сотового оператора отличить от телефонного мошенничества?

03/12/2021, 10:08

Как правильно действовать, если у вас пониженное давление

02/12/2021, 10:33

Доступ к социально значимым сайтам стал бесплатным

01/12/2021, 14:52

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

01/12/2021, 13:46

С 1 января 2022 года некоторым пенсионерам повысят размер выплачиваемой пенсии

01/12/2021, 10:20

В России запустили интернет-портал для пациентов по вопросам обеспечения лекарствами

30/11/2021, 16:54
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Основное требование к управленцам сегодня — толерантность к неопределенности
29/11/21, 14:15

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

АО «НЗПП Восток» вошел в тройку лучших предприятий высокой социальной ответственности в Новосибирске в статусе призера.

03/12/2021, 13:36

ВТБ отразил более 1 млн мошеннических атак

03/12/2021, 12:20

Банк «Левобережный» вручает подарки компаниям МСБ при получении кредита или овердрафта

02/12/2021, 16:09

Банк «Открытие» увеличивает доходность по накопительным счетам до 7% годовых

02/12/2021, 12:00

Сбер принял участие в V Общегородском форуме «Новосибирск – город безграничных возможностей»

02/12/2021, 11:15

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Мэр Новосибирска прокомментировал повышение стоимости проезда на общественном транспорте

Пандемия «съела» новые поезда метро. Повышение тарифа на проезд не поможет

Тарифы ЖКХ для новосибирцев предложили повысить максимально – на 5,2%

Новосибирский бизнес подал более 10 тысяч заявлений на субсидию за «нерабочие дни»

«Общепит недоволен QR-кодами? А спорт и культура не жаловались…»

Финансы

Доходы семей с двумя детьми при продаже квартир освободят от налога

Доходы семей с двумя детьми при продаже квартир освободят от налога

Новосибирский бизнес может получить инвестиции до 1 млн евро

Как изменились зарплаты новосибирских бюджетников?

Еще одной категории граждан обещают увеличить пенсию

Новогодний бюджет новосибирцев превысил доковидный уровень

Политика

Новости Новосибирска

QR-коды не подошли для публичных слушаний в Новосибирске

Коалиционеры «разбрелись по партиям» и «бьют таксистов»

Оппозиционная коалиция продолжает работать

Сергей Бойко покидает Новосибирск

В социальном комитете — пополнение

Недвижимость

В мэрии обозначили перспективы жителей частного сектора Новосибирска

ЖК «Расцветай на Красном»: комфортная жизнь в пяти минутах от метро «Заельцовская»

Доходы семей с двумя детьми при продаже квартир освободят от налога

Новосибирцы стали реже приобретать земельные участки

Права дольщиков предлагают защищать «сырым» законопроектом

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон вырос на 34% с начала года

Спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон вырос на 34% с начала года

МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом аул Кошкуль

Рынок «умного дома» будет расти в среднем на 40% в год и к 2023-му достигнет 17,5 млрд рублей

Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Новосибирская область вошла в топ-3 регионов Сибири по интересу к мобильному шопингу

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Транспорт

Новости Новосибирска

Пандемия «съела» новые поезда метро. Повышение тарифа на проезд не поможет

В Новосибирске подорожает проезд на метро

В Новосибирске прогнозируют увеличение количества шиномонтажек

Новосибирск в топ-3 городов России по развитию сети электрозаправок

Автомобили с пробегом за год подрожали в Новосибирске на 55%

Медицина

Новости Новосибирска

В областном онкоцентре появится эндоскопическое отделение

Вылечи кожу и отдохни, как на море

В Новосибирске началась вакцинация иностранных граждан против коронавируса

Лазер против варикоза с максимальной выгодой до конца ноября

Врачи не исключают, что ковид может привести к появлению новых типов диабета

Авто

Новости Новосибирска

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Новости Новосибирска

Жители Новосибирска проваливаются на стресс-интервью и не могут устроиться на работу

Технику для уборки снега с тротуаров мэрия закупила в городском бизнес-инкубаторе

Минтранс отказывается от проверки QR-кодов только при продаже авиабилетов

Театры Новосибирска. Петя и шар

Мэр Новосибирска прокомментировал повышение стоимости проезда на общественном транспорте

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска