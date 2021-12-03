Как изменится материнский капитал в 2022 году

В 2022 году размер выплаты снова увеличат, но на сколько — пока неизвестно, данные появятся в конце года, когда у правительства будет информация о годовой инфляции, именно на ее процент и вырастет выплата.

Кому дают материнский капитал

Как несложно догадаться — матерям.

Сумма первого материнского капитала в 2021 году составляет 483 882 рубля. При рождении второго ребенка к этой сумме добавляют 155 550 рублей. Если семья вообще не получала маткапитал (например, первый ребенок родился до 2020 года, когда появился маткапитал на первенца), то после рождения второго ребенка (или сразу двух и более) она получит 639 432 рубля. Маткапитал индексируется каждый год.

Материнский капитал может получить и отец. Право на распоряжение деньгами переходит к папе в случае смерти матери, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (или усыновлением) которого возникло право на получение маткапитала, или преступления против личности в отношении своих детей, которое привело к лишению родительских прав или ограничению в них. Также право на эту меру господдержки имеют мужчины, которые стали единственным усыновителем ребенка, если у них есть гражданство РФ.

В случае если право на материнский капитал утратили оба родителя, он переходит к детям. С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически, в беззаявительном порядке.

Как оформить материнский капитал

С недавних пор сертификат на материнский капитал оформляется автоматически при рождении ребенка. Электронный сертификат появляется в личном кабинете на сайте пенсионного фонда России или портале госуслуг в течение пяти дней с момента регистрации ребенка. Дополнительно обращаться за сертификатом не нужно. Нюанс: в случае усыновления ребенка заявление на маткапитал писать всё-таки придется — в отделении Пенсионного фонда по месту жительства. Срок выдачи сертификата также составит пять дней.

Как использовать материнский капитал

Материнский капитал — это не «живые» деньги, а сертификат. Потратить его можно на строго определенные цели. Например, на покупку жилья. Причем как кредитного — в счет первого взноса, процентов или основного долга по ипотеке, — так и не кредитного. Использовать материнский капитал на оплату ипотеки можно сразу после рождения ребенка. А заявление о распоряжении средствами — подать сразу в банк, минуя Пенсионный фонд.

Кроме того, материнский капитал можно потратить на платное образование для детей (от детского сада до вуза), накопительную пенсию для мамы или адаптацию детей-инвалидов.

Как потратить материнский капитал на пособие

На детей до трех лет можно получать пособие из средств материнского капитала. Но есть условие: выплата полагается семьям, в которых ежемесячный доход на человека меньше двух прожиточных минимумов, в каждом регионе он свой. При расчете дохода учитываются не только зарплаты и пенсии, но и все пособия, стипендии и алименты.

Если вы сложили все полученные за год деньги, разделили их на 12 месяцев, а полученную сумму — на всех членов семьи и получилось меньше двух прожиточных минимумов вашего региона, можете подавать документы на выплату. Чтобы подать заявление, нужны паспорт, свидетельства о рождении детей (или документы, подтверждающие опеку), реквизиты, справки о доходах всех членов семьи. Опекунам также понадобится разрешение на трату маткапитала от органов опеки. Если кто-то из членов семьи на принудительном лечении, лишен свободы или заключен под стражу, лишен родительских прав или ограничен в них — это тоже надо подтвердить документами, чтобы его доходы не учитывались.

Прежде чем оформлять выплату материнского капитала, стоит подумать о своих планах на будущее — с каждым месяцем сумма маткапитала уменьшается на размер выплаченного пособия. То есть потратить потом эти деньги на покупку жилья или обучение ребенка вы уже не сможете.

Как потратить материнский капитал на жилье

Чтобы потратить маткапитал на улучшение жилищных условий (покупку, реконструкцию, строительство жилья), нужно подать заявление в ближайшее отделение ПФР (необязательно по месту регистрации), в МФЦ, в личном кабинете или сразу в банке, если вы обращаетесь за ипотекой или уже выплачиваете ее. Последнее — нововведение 2020 года. Правда, в программе участвуют не все банки, проверить, участвует ли в этой программе ваш, можно на сайте ПФР.

Помимо заявления нужно предоставить паспорт и заполнить специальный бланк сведений. Они зависят от способа улучшения жилищных условий: это могут быть данные договора купли-продажи, долевого строительства, информация о принадлежащем вам земельном участке и проведенных на нём работах по строительству или реконструкции и так далее. Реконструкция засчитывается, только если при ней увеличивается площадь жилья. Причем увеличение этой площади строго регламентируется: оно должно быть не меньше определенного размера (его устанавливают местные власти).

Оформить жилье, в которое вложены средства материнского капитала, придется в общую собственность с супругом и обязательно выделить доли детям. Так что тем, кто впоследствии решает продать такую недвижимость, приходится сталкиваться с некоторыми сложностями. Подробнее о том, как продать квартиру, купленную на маткапитал, мы писали в этом материале.

Как потратить материнский капитал на учебу

Направить материнский капитал на обучение можно после того, как ребенку, давшему семье право на сертификат, исполнится три года. Исключение — дошкольное образование (частный детский сад, кружки и секции). Туда можно потратить маткапитал сразу после рождения ребенка. Максимальный возраст ребенка, на обучение которого маткапитал тратится — 25 лет. При этом образовательная организация должна находиться в России и иметь лицензию.

Чтобы потратить деньги на обучение, нужно написать заявление в ПФР о распоряжении маткапиталом, а информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно. Правда, только если между отделением фонда и учебным заведением заключено специальное соглашение. Проверить, входит ли в этот список интересующее вас учебное заведение, можно на сайте ПФР.

Как потратить маткапитал на адаптацию ребенка-инвалида

Этот пункт входит в перечень возможных трат материнского капитала, но он сложный. Сначала нужно получить у врача направление на медико-социальную экспертизу, пройти ее и получить индивидуальную программу реабилитации. Только с этими документами можно обратиться в районное управление соцзащиты, а там уже получить акт проверки. В итоге у родителей должны быть заявление, паспорт, сведения из актуальной индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, документы, подтверждающие расходы на приобретение соответствующих товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (чеки, договоры), акт проверки наличия и соответствия приобретенного товара и сведения о реквизитах счета владельца сертификата в кредитной организации.

При этом потратить материнский капитал можно не на любой товар или услугу, которые родители считают необходимыми, а только на те, что утверждены специальным распоряжением правительства. И маткапитал нельзя потратить на услуги и товары, которые по закону должны быть предоставлены инвалиду за счет средств федерального бюджета. Например, подгузники или противопролежневые матрасы.

Можно ли получить деньги

Обналичивать сертификат незаконно. Единственный способ получить деньги — это оформить ежемесячную выплату из средств маткапитала. Но она положена не всем, а только семьям с невысоким доходом — менее двух прожиточных минимумов в регионе на человека. Кроме того, в такой семье должно быть двое детей, а второй ребенок должен родиться не позднее 2018 года. Чтобы оформить такое пособие, нужно подать заявление в ПФР. Сделать это можно в том числе онлайн на портале электронных сервисов Пенсионного фонда es.pff.ru или портале «Госуслуги».