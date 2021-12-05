Консультант для строительства четвертого моста в Новосибирске не изменился

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы» (ГКУ НСО «УКСис») подвело итоги торгов по выбору консультанта для оказания комплексных консультационных услуг и экспертного сопровождения проекта строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска в рамках реализации концессионного соглашения.

Как отмечается в конкурсной документации, на торги была подана всего одна заявка, то есть стартовая цена — 77 млн рублей — осталась неизменной. В итоге победителем торгов был признан единственный участник — ООО «Холсинка Групп» (Москва). Компания работает под брендом ГЧП.РФ. Ключевые компетенции сотрудников ГЧП.РФ (ООО «Холсинка Групп») — транспортная и социальная инфраструктура. Ключевое качество любого члена команды — способность быть «криэйтэром», говорится на сайте компании.

По данным Seldon.Basis, компания относится к микропредприятиям, создана в 2018 году. Директором и учредителем компании является Виталий Нефедов (50,6%), еще один собственник — Александр Прохоренко (49,4%, ранее возглавлял компанию). УК компании — 202,4 тыс рублей, чистая прибыль за 2020 год — 9,87 млн рублей (в 2019 году 208 тыс руб), выручка — 36,17 млн руб (6 млн руб). У компании три заключенных госконтракта — с ГКУ «Амуравтодор» (июнь 21 — 31 декабря 2021 года, 9,8 млн руб) и ГКУ «Мост» (в декабре 2019 по декабрь 2020, 5 млн руб и в апреле 2020 года до 31 декабря 21 года — 57,4 млн руб).

Концессионером проекта по возведению четвёртого моста через Обь в Новосибирске выступает Сибирская концессионная компания (входит в Группу «ВИС»). Компания стала победителем открытого конкурса, проведённого Правительством Новосибирской области в 2017 году. Финансовым партнёром выступает Газпромбанк. На минувшей неделе концессионер начал сборку вантового пролётного строения моста.