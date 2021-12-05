Кто из новосибирцев войдет в партийное руководство «Единой России»

В Москве завершился съезд партии «Единая Россия», частично обновивший состав руководящих партийных органов. Что касается участвующих в его работе новосибирских политиков-единороссов, то из них, как сообщает сайт реготделения партии, в высший ее совет вошли лидер новосибирских единороссов губернатор Андрей Травников, сенатор Александр Карелин (вошел в бюро высшего совета) и вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Напомним, что Жуков, не будучи новосибирцем, тем не менее был избран в составе списка территориальной группы от Новосибирской и Омской областей, где занимал вторую позицию следом за Травниковым.

На том же «этаже» партийной иерархии, но уже в другой «комнате» — генеральном совете партии — обосновались депутат Госдумы Виктор Игнатов, избранный по округу №138, вошедший в президиум генсовета, и новое лицо — депутат Сузунского райсовета, директор МКУ ДО центр «Патриот» Любовь Полтавская.

Что касается политической составляющей съезда, то, как следует из информации с партийного сайта, основной задачей участники съезда обозначили — продолжить «хождение в народ», то есть развивать «народную программу», основанную на поручениях президента, с которой единороссы выступали на парламентских выборах. Об этом в своих выступлениях на съезде говорили президент России Владимир Путин, лидер партии единороссов Дмитрий Медведев, переизбранный однопартийцами на новый срок, и ряд делегатов. Партия предложила гражданам России созидательную и объединяющую повестку, сообщается на сайте единороссов со ссылкой на выступление президента.

— «Единая Россия» вышла с программой, которую начала формировать задолго до выборов в ходе встреч и бесед с людьми, обсуждения с ними актуальных, острых, насущных вопросов, — отметил Владимир Путин.

Он добавил, что программа стала называться народной, ведь она основана на предложениях, идеях жителей страны.

— Каждый ее пункт обдуман, просчитан с точки зрения реализации исполнения в определенные, конкретные сроки, — сказал глава государства.

Не отрывается партия от народа и на региональном уровне.

— Кроме выборов, партия работала над инициативами, над «народной программой», — приводит слова Андрея Травникова сайт уже новосибирских единороссов. — Многие инициативы, которые звучали на съезде партии, уже воплощены в жизнь. Это программа социальной газификации — кардинальное изменение принципов финансирования. Также это существенная поддержка региональных и местных бюджетов. Новые социальные инициативы — Новосибирская область получила дополнительные средства. Досрочный запуск третьего этапа программы переселения из ветхого, аварийного жилья. Сегодня уже все инициативы подтверждены ресурсами.

Стоит отметить, что «, что периодически становится поводом для критики со стороны представителей других политических сил.

Еще один момент, обращающий на себя внимание: о развороте в сторону народа единороссы заявляли в преддверии выборов в региональные и муниципальные органы власти в прошлом году: в Новосибирской области — выборы депутатов областного Заксобрания и горсовета Новосибирска. Однако по итогам внутрипартийного голосования лидеров общественного мнения от народа потеснили лидеры политбомонда — уже упомянутые губернатор Андрей Травников, сенатор (бывший в тот момент депутатом Госдумы) Александр Карелин, а также председатель Заксобрания Андрей Шимкив.