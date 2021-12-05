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Кто из новосибирцев войдет в партийное руководство «Единой России»

  • 05/12/2021, 14:41
Автор:
Новости Новосибирска
Съезд единороссов распределил посты в руководстве партии и наметил задачи на будущее.

В Москве завершился съезд партии «Единая Россия», частично обновивший состав руководящих партийных органов. Что касается участвующих в его работе новосибирских политиков-единороссов, то из них, как сообщает сайт реготделения партии, в высший ее совет вошли лидер новосибирских единороссов губернатор Андрей Травников, сенатор Александр Карелин (вошел в бюро высшего совета) и вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Напомним, что Жуков, не будучи новосибирцем, тем не менее был избран в составе списка территориальной группы от Новосибирской и Омской областей, где занимал вторую позицию следом за Травниковым.

На том же «этаже» партийной иерархии, но уже в другой «комнате» — генеральном совете партии — обосновались депутат Госдумы Виктор Игнатов, избранный по округу №138, вошедший в президиум генсовета, и новое лицо депутат Сузунского райсовета, директор МКУ ДО центр «Патриот» Любовь Полтавская.

Что касается политической составляющей съезда, то, как следует из информации с партийного сайта, основной задачей участники съезда обозначилипродолжить «хождение в народ», то есть развивать  «народную программу», основанную на поручениях президента, с которой единороссы выступали на парламентских выборах. Об этом в своих выступлениях на съезде говорили президент России Владимир Путин, лидер партии единороссов Дмитрий Медведев, переизбранный однопартийцами на новый срок, и ряд делегатов. Партия предложила гражданам России созидательную и объединяющую повестку, сообщается на сайте единороссов со ссылкой на выступление президента.

«Единая Россия» вышла с программой, которую начала формировать задолго до выборов в ходе встреч и бесед с людьми, обсуждения с ними актуальных, острых, насущных вопросов, отметил Владимир Путин.

Он добавил, что программа стала называться народной, ведь она основана на предложениях, идеях жителей страны.

— Каждый ее пункт обдуман, просчитан с точки зрения реализации исполнения в определенные, конкретные сроки, — сказал глава государства.

Не отрывается партия от народа и на региональном уровне.

Кроме выборов, партия работала над инициативами, над «народной программой», приводит слова Андрея Травникова сайт уже новосибирских единороссов.   Многие инициативы, которые звучали на съезде партии, уже воплощены в жизнь. Это программа социальной газификации кардинальное изменение принципов финансирования. Также это существенная поддержка региональных и местных бюджетов. Новые социальные инициативы Новосибирская область получила дополнительные средства. Досрочный запуск третьего этапа программы переселения из ветхого, аварийного жилья. Сегодня уже все инициативы подтверждены ресурсами.

Единороссы утвердили кандидатов в заксобрание и горсовет Новосибирска

Стоит отметить, что «народная программа», выдаваемая единороссами за партийную, тем не менее реализуется не за счет партийных средств, а за счет бюджетов разных уровней, что периодически становится поводом для критики со стороны представителей других политических сил.

Еще один момент, обращающий на себя внимание: о развороте в сторону народа единороссы заявляли в преддверии выборов в региональные и муниципальные органы власти в прошлом году: в Новосибирской области — выборы депутатов областного Заксобрания и горсовета Новосибирска. Однако по итогам внутрипартийного голосования лидеров общественного мнения от народа потеснили лидеры политбомонда уже упомянутые губернатор Андрей Травников, сенатор (бывший в тот момент депутатом Госдумы) Александр Карелин, а также председатель Заксобрания Андрей Шимкив.

Фото с сайта партии «Единая Россия»

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Рубрики : Политика

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : политика партия Единая Россия выборы


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