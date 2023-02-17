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Как купить готовый бизнес в Краснодарском крае

  • 17/02/2023, 13:55
Покупка готового бизнеса в Краснодарском крае - какие есть варианты, сколько нужно вложить. Самые перспективные города, ключевые преимущества и другие нюансы.

О покупке готового бизнеса задумываются многие, у этого варианта имеется немало плюсов. Поднять проект с нуля обычно гораздо сложнее и рисков в этом случае больше.

Насколько привлекателен Краснодарский край для бизнесменов

Краснодарский край – это отличная площадка для бизнесменов. В регионе созданы все возможности для успешной предпринимательской деятельности, причем в различных направлениях. Приоритетными среди них считаются торговля и сфера услуг.

Клиентами бизнеса будут не только местные жители, но и туристы, которых в Краснодарском крае предостаточно. Остается только определиться с направлением, выбрать подходящую недвижимость.

Основные достоинства готового бизнеса

Готовый бизнес в Краснодарском крае означает возможность получения стабильного дохода. Для его приобретения потребуются крупные финансовые вложения, но они быстро себя оправдают при правильном походе к ведению дела.

Подавляющая часть предпринимателей выбирает вариант с открытием магазина. В подобном деле важно правильно определиться с местом его расположения, размерами. Можно купить маленький магазинчик или стать владельцем крупного супермаркета.

Главные преимущества готового бизнеса заключаются в:

  • отлаженных бизнес-процессах;
  • наработанной клиентской базе;
  • наличии связей с контрагентами;
  • обученное персонале.

При покупке готового бизнеса предприниматели начинают получать доход в разы быстрее, чем при его запуске с нуля.

У покупателя есть возможность оценки эффективности проекта по истории его развития. Бизнес-процессы уже отлажены, поэтому магазин или организация продолжит функционировать без простоев.

При желании проект можно модернизировать по своему усмотрению.

Минусы у готового бизнеса также имеются, но их немного. Один из них заключается в возможных проблемах с контрагентами, персоналом, всплытии долгов. Этих сложностей можно избежать, если тщательно все проверить на этапе покупки бизнеса. Нерадивых работников легко уволить и заменить новыми.

Возможные варианты покупки

Купить можно как действующий бизнес, так и франшизу. Плюсы и минусы есть как у одного, так и у другого варианта.

Во втором случае приобретается не сам бизнес, а лицензия на бренд, кроме этого предоставляется бизнес-план, помощь с открытием и развитием. Самостоятельно придется заниматься поиском помещения, наймом сотрудников, налаживанием процесса сбыта и доставки продукции, продвижением. Франчайзеру предоставляется готовая схема ведения бизнеса, содействие в получении статуса индивидуального предпринимателя, открытии расчетного счета в банке.

Большинство бизнесменов предпочитает покупать действующие объекты – это могут быть магазины, заведения общественного питания, точки по продаже фаст-фуда. На стадии выбора подходящего объекта нужно учесть место его расположения, уровень проходимости, внимательно осмотреть помещение, интерьеры, оценить состояние оборудования, складские запасы. У помещения обязательно должен быть отдельный вход.

На стоимость влияет множество факторов и в первую очередь площадь коммерческой недвижимости. Самые популярные города – это Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик.

Во внимание также принимается текущая доходность и перспективы. Очень важно, чтобы вложенные деньги окупились в течение 2-3 лет, в этом случае покупка будет выгодной.

После принятия решения о приобретении готового бизнеса оформляется соглашение о передаче прав. К этому следует привлечь опытного юриста, чтобы застраховать себя от возможных проблем в дальнейшем.

Воспользуйтесь возможностью купить готовый бизнес в Краснодаре, который окажется прибыльным.

Фото с сайта рекламодателя.

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