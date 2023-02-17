Глава металлургической компании подозревается в ведении бизнеса без лицензии

Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве в отношении мужчины, который, по версии следствия, организовал в Иркутске нелегальную деятельность по литью металла. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемым организована предпринимательская деятельность по литью чугуна, стали, легких и цветных металлов без получения лицензии с последующей реализацией готовой продукции, что повлекло за собой извлечение дохода в сумме 1,115 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя металлургической компании, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»), говорится в сообщении.

Незаконная деятельность была выявлена следователями СК при содействии сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД России по Иркутской области.

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