На пост главы Бердска претендуют пять кандидатов

В Бердске конкурсная комиссия завершает приём заявок от претендентов на должность главы города. Напомним, что город «осиротел» после того, как теперь уже бывший глава администрации Евгений Шестернин возглавил областное Министерство природных ресурсов и экологии в начале октября прошлого года.

Относительно нового главы конкурсная комиссия должна определиться ближе к концу марта. В последний срок подачи заявок 17 февраля, как сообщает местное интернет-издание «Бердск – онлайн», о своём участии заявили пятеро претендентов (в алфавитном порядке): индивидуальный предприниматель Михаил Блынский, замминистра региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин, замглавы Искитимского района Александр Колотий, военный пенсионер Александр Трушакин и заместитель гендиректора управляющей компании ООО «Маяк» Николай Яковченко.

Конкурсную комиссию представляют руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова, министр региональной политики Андрей Клюзов, первый вице-губернатор Юрий Петухов, депутат Заксобрания Зоя Родина, председатель горсовета Бердска Владимир Голубев, начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Максим Зырянов, зампредседателя горсовета Бердска Сергей Лапицкий и депутат горсовета Людмила Чуркина.

Напомним, что в настоящее время подготовка к конкурсу на пост главы проходит ещё в одном муниципалитете области – Сузунском районе, прежняя глава которого Лилия Некрасова содержится под стражей. В настоящее время уже сформирована конкурсная комиссия, которой предстоит рассмотреть заявки претендентов на руководство районом.

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