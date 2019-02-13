Промсвязьбанк начинает выдачу банковских гарантий в адрес ФТС и РАР

Промсвязьбанк был включен в реестр банков, соответствующих требованиям Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование, РАР) для предоставления банковских гарантий, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Теперь предприятия МСБ, осуществляющие ввоз и вывоз товаров более двух лет и активно возмещающих НДС, могут получить в Промсвязьбанке гарантии в пользу федеральных ведомств в кратчайшие сроки, с минимальным пакетом документов и без предоставления залога. Кроме того, банк предусматривает возможность комбинирования различных видов гарантий.

Гарантии позволяют участникам рынка не изымать средства из оборота для обеспечения обязательств перед федеральными службами, а предоставить вместо них гарантию банка.

В адрес ФТС предоставляются гарантии по уплате таможенных пошлин и налогов, по надлежащему использованию акцизных марок для маркировки подакцизной продукции (при импорте), при перемещении товаров под различные таможенные режимы, а также для включения юрлица в реестр предприятий, работающих в сфере таможенного дела.

В адрес РАР – гарантии, обеспечивающие обязательства производителей алкоголя по надлежащему использованию федеральных специальных марок: их нанесению на алкогольную продукцию, уничтожению поврежденных и неиспользованных марок, предоставлению отчета о ранее выданных марках.

В адрес Федеральной налоговой службы – гарантии для возврата возмещенного НДС и освобождения от уплаты акциза при ввозе-вывозе подакцизных товаров.

— Промсвязьбанк стремится предоставить максимум возможностей для развития предпринимательства. Банковские гарантии в пользу государственных ведомств позволят поддержать бизнес, получить новые контракты, избежать срыва исполнения обязательств, а также соблюсти сроки поставок, — говорит директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПАО «Промсвязьбанк» Иннокентий Воловик.

Фото: пресс-служба банка