«Сибмост» не согласен с решение суда

Арбитражный суд Новосибирской области сегодня рассмотрел мировое соглашение новосибирской компании АО «Сибмост» с кредиторами. В итоге суд вынес решение о признании компании банкротом и ввел конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
В пресс-службе АО «Сибмост» сообщили, что не согласны с решением суда и намерены обжаловать его в ближайшее время.
— Условия мирового соглашения экономически обоснованы и с точки зрения размера выплат наиболее соответствует интересам кредиторов по сравнению с конкурсным производством, — заявили в компании.
Альберт и Владислав Кошкины, которые продали «Сибмост» ООО «Объединенное машиностроительной предприятие» (структура АФК «Система» и ПАО «Сбербанк»). В мае 2019 года в компании было введено наблюдение.
В феврале 2020 года временный арбитражный управляющий компании Сергей Кряжев обращался в арбитражный суд области с заявлением об утверждении мирового соглашения в рамках дела о несостоятельности должника. Согласно условиям мирового соглашения, должник предлагал кредиторам простить ему по 75% долга, а остальную задолженность планировал погасить в течение 7.5 лет. Миноритарные кредиторы компании заявили, что «мировое» предполагает неразумный срок погашения задолженности, а также об отсутствии экономической обоснованности заключения соглашения в предложенной редакции. В итоге суд отказал в заключении соглашения, мотивируя это тем, что его содержание и представленные документы не позволяют установить за счет каких источников будет погашаться кредиторская задолженность.
Фото с сайта компании АО «Сибмост»
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