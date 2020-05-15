«Сибмост» не согласен с решение суда

Арбитражный суд Новосибирской области сегодня рассмотрел мировое соглашение новосибирской компании АО «Сибмост» с кредиторами. В итоге суд вынес решение о признании компании банкротом и ввел конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

В пресс-службе АО «Сибмост» сообщили, что не согласны с решением суда и намерены обжаловать его в ближайшее время.

— Условия мирового соглашения экономически обоснованы и с точки зрения размера выплат наиболее соответствует интересам кредиторов по сравнению с конкурсным производством, — заявили в компании.

Напомним, банкротства компании в 2016 году потребовал один из его субподрядчиков, потом к нему присоединились банки-кредиторы. В 2017 банкротами были признаны экс-владельцы и топ-менеджеры компании — Альберт и Владислав Кошкины , которые продали «Сибмост» ООО «Объединенное машиностроительной предприятие» (структура АФК «Система» и ПАО «Сбербанк»). В мае 2019 года в компании было введено наблюдение.

В феврале 2020 года временный арбитражный управляющий компании Сергей Кряжев обращался в арбитражный суд области с заявлением об утверждении мирового соглашения в рамках дела о несостоятельности должника. Согласно условиям мирового соглашения, должник предлагал кредиторам простить ему по 75% долга, а остальную задолженность планировал погасить в течение 7.5 лет. Миноритарные кредиторы компании заявили, что «мировое» предполагает неразумный срок погашения задолженности, а также об отсутствии экономической обоснованности заключения соглашения в предложенной редакции. В итоге суд отказал в заключении соглашения, мотивируя это тем, что его содержание и представленные документы не позволяют установить за счет каких источников будет погашаться кредиторская задолженность.

Судя по данным сайта АО «Сибмост», сейчас компания ведет работы на 11 объектах в Новосибирске, Красноярске, Кемерово, Якутии и на Алтае. В конце апреля пресс-служба «Сибмоста» сообщала, что в 100%-ом объёме перекрыты балками пролёты самого длинного путепровода на Восточном обходе Новосибирска.

Фото с сайта компании АО «Сибмост»