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Как мошенники пытаются украсть деньги со счетов жителей Новосибирска

  • 13/05/2025, 08:00
Как мошенники пытаются украсть деньги со счетов жителей Новосибирска
Телефонные мошенники не прекращают попытки украсть деньги с банковских счетов жителей Новосибирска и области

Эксперты ПСБ рассказали о том, как предотвратили подобную кражу, защитив средства клиента, попавшего под влияние мошенников, и напомнили о распространенных способах обмана.

Поддельные СМС и звонки

В подавляющем большинстве схем телефонного мошенничества одно и то же начало: связываясь с потенциальной жертвой, преступники представляются сотрудниками Центробанка, какого-либо банка или силовых ведомств (в частности, ФСБ или МВД). Именно так и произошло с жителем Ленинского района Новосибирска пенсионером Андреем Ивановичем (имя изменено). Мошенник по телефону представился ему сотрудником ФСБ и сообщил, что с его счета пытаются отправить деньги на территорию другой страны. А это, в свою очередь, якобы повлечет ряд неприятностей с правоохранительными органами. Андрея Ивановича настойчиво убеждали в опасности ситуации и склоняли немедленно принять меры: срочно перевести все средства на «безопасный» счет. Пожилой человек в волнении пришел в отделение банка и начал процедуру закрытия счета со снятием всех (довольно значительных для пенсионера) средств. Тревожное состояние клиента не ускользнуло от внимания работников банка, и менеджер попросила его рассказать, что случилось. Внимательно выслушав Андрея Ивановича, сотрудница банка все же смогла убедить его в том, что это мошенники, и отговорила клиента от перевода денег на незнакомый счет. Благодаря бдительности и неравнодушию сотрудников банка новосибирец сохранил накопления.

Мошенники в СМС или при звонках используют следующие сценарии:

— «Изменился ваш финансовый номер»,

— «Ваша карта заблокирована банком»,

— «На вас оформлен кредит»,

— «С вашего счета мошенники пытаются снять деньги».

В отдельных случаях для убедительности человеку в мессенджер высылают фальшивые электронные служебные удостоверения якобы банка.

Эксперты ПСБ призывают не доверять предложениям «перевести все средства на безопасный счет». Как и на «специальные», «защищенные», «резервные» и другие аналогичные счета, они существуют только в мошеннических схемах, поэтому деньги, переведенные на них, попадают напрямую злоумышленникам. Если клиент проявляет бдительность и хочет перепроверить информацию, обратившись на официальную горячую линию банка, его всячески отговаривают. Могут даже перебивать попытки клиента позвонить в колл-центр банка непрерывными параллельными звонками с различных других номеров.

Эксперты напоминают, почему нельзя называть код из СМС от банка или Госуслуг в телефонном разговоре: 

— Главный расчет мошенников — не дать времени на размышление. Если человек на другом конце провода говорит быстро, использует сложную терминологию и сообщает о списании средств с карты или оформлении кредита — сразу прерывайте разговор и перезванивайте в банк. Телефон горячей линии указан на вашей банковской карте и на официальном сайте банка. Специалисты спокойно, без спешки обсудят ситуацию, при необходимости заблокируют счет и примут все меры для защиты ваших сбережений, — говорит заместитель управляющего Сибирским филиалом ПСБ Яна Аверина.

Банк предупреждает: сотрудники ПСБ не звонят клиентам, чтобы уточнить персональные данные (адрес, e-mail, данные документов и прочее). Они не просят продиктовать приходящие в СМС коды подтверждений. Реальные звонки из банка носят исключительно информационный характер. Например, человека уведомляют об изменении условий обслуживания или приглашают в офис для оформления услуг, проведения идентификации.

Будьте бдительны!

  1. Не доверяйте звонкам с незнакомых номеров, всегда перепроверяйте информацию, связанную с финансами, на официальных ресурсах банка и по номеру горячей линии банка.
  2. Установите в мессенджерах двухуровневую аутентификацию с дополнительным паролем и не переходите по незнакомым ссылкам.
  3. Никогда не отправляйте деньги, даже если вас об этом просит в СМС-сообщении или мессенджере близкий родственник, предварительно не обсудив с ним это по телефону или лично, но не в переписке.

Фото: ru.freepik.com/Автор: creativeart 

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : фишинг финансовые мошенники ПСБ


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