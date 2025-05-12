Четверть века работает институт полпредства в Сибири

13 мая исполняется 25 лет с момента учреждения института полномочных представителей президента РФ в восьми федеральных округах.

— Главной задачей института полпредов было и остаётся обеспечение реализации на местах решений и инициатив президента Российской Федерации, контроль за исполнением федеральных законов и координация взаимодействия всех уровней власти, — сказал заседание Совета при полномочном представителе президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Все, что сделано в Сибирском федеральном округе за прошедшие 25 лет, по его словам, является слаженной совместной работой аппарата полномочного представителя с региональными органами госвласти и лично губернаторами.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что в 2000 году при образовании федеральных округов президент России наделил город Новосибирск статусом центра Сибирского федерального округа. Он является третьим по численности в России с населением 2,8 млн человек. В радиусе 700 км от него проживает 13 млн человек — почти половина населения Сибири и Дальнего Востока.

— Благодаря поддержке полномочных представителей значимые для успешного внедрения инноваций инициативы регионов были услышаны и учтены на федеральном уровне. Конечно же, в Новосибирской области мы с благодарностью вспоминаем, что при участии Сергея Ивановича Меняйло был запущен новый этап развития новосибирского научного центра – программа «Академгородок 2.0», а сегодня под патронажем Анатолия Анатольевича Серышева в нашем регионе строится центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» и прорабатывается строительство второй очереди Государственной публичной научно-технической библиотеки, — отметил глава региона.

Он добавил, что план реализации стратегии развития Сибири, разработанный до 2025 года, переформатирован таким образом, чтобы сибирские регионы развивались с опорой на инновации, а не только на ресурсную базу.

Сибирский федеральный округ был образован 13 мая 2000 года в составе 16 субъектов РФ. В настоящее время в него входят десять регионов: Республика Алтай, Республика Тыва и Республика Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области. СФО занимает более четверти территории России и обеспечивает около 9% ВРП страны.

Первым полномочным представителем президента Российской Федерации в СФО стал Леонид Драчевский. С 2004 по 2010 годы на эту должность был назначен Анатолий Квашнин. Экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский являлся полпредом в СФО с 2010 по 2014 год. В мае 2014 года указом президента эту должность получил Николай Рогожкин, который занимал пост до июля 2016 года. С 2016 по 2021 год полпредом президента в СФО был Сергей Меняйло. С 2021 году на эту должность назначен Анатолий Серышев.

Ранее редакция сообщала, что сибирскую промышленность будут донастраивать, чтобы вписать в новые нацпроекты.