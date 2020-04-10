«Как мыслить и действовать в ситуациях хаоса и неопределенности? Советы бывалых!»

Данным давно мудрец сказал: «не дай вам Бог жить в эпоху перемен».

Наша страна последние 30 лет находится в состоянии перманентных перемен. Сменилось несколько поколений бизнесменов, которые прожили все эти изменения разных масштабов, и сумели сохранить свой бизнес. Некоторые из них не просто сохранили, а приумножили, развили свои компании, иногда даже успешно сменили отрасль и специфику деятельности.

Вероятно, готового рецепта как мыслить и действовать в ситуациях хаоса, не существует, но от психологического настроя директора, его вектора и мотива решать и предпринимать, зависит общая ситуация в компании.

Принять хаос или управлять хаосом?

Как руководителю принимать управленческие решения в ситуации неопределенности?

Где найти внутренние ресурсы и самомотивацию?

Бенчмаркетинг выживания – существует ли?

Эксперты и спикеры:

Крашенинников Григорий, предприниматель, инвестор, совладелец клуба «Танцуки», коворкинга «COWO British», поркетерии «Hit&Meat». Управленческий опыт более 20 лет.

Березина Марина, руководитель и собственник компании «Форклифт» — дилера легендарного японского бренда komatsusib.ru. Управленческий опыт 14 лет.

Печковский Евгений, к.б.н., основатель сети «Инвитро» в Сибири, консультант генерального директора «Инвитро», член стратегического комитета Независимой лаборатории «Инвитро», член Президиума Федерации лабораторной медицины РФ. Управленческий опыт 27 лет.

Александров Евгений, к.м.н., врач-психотерапевт, психолог, основатель эклектической краткосрочной психотерапии. Опыт работы более 30 лет.

Степаненко Андрей, генеральный директор компании «Гормашэкспорт», управленческий опыт более 30 лет.

Дель Вячеслав, совладелец, исполнительный директор «Высоцкий консалтинг». Управленческий опыт более 20 лет на позициях директора в телекоммуникациях, FMCG, сеть магазинов «Радиотехника».

Сухих Степан, стартап директор, консультант по бережливому производству и оптимизации затрат предприятия; директор проекта «История подарков». Экс директор компании «Новосибирский Жировой Комбинат», экс операционный директор «УютТерра», владелец гостиничного бизнеса. Управленческий опыт более 20 лет.

Дата: 30 апреля 2020 года Время: 12.00 (МСК)

Место: онлайн трансляция

Стоимость участия: 400 руб.

Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru

Возраст 18+

Фото предоставлено Клубом Директоров