Клиенты ВТБ стали открывать до 90% вкладов и накопительных счетов дистанционно

В начале апреля этот показатель вырос до 90% при среднем уровне около 60%. При этом более 500 отделений банка продолжают работу в режиме дежурных офисов.

— Наша статистика показывает, что клиентская активность в онлайн-каналах сейчас все время возрастает. Граждане проявляют сознательность и стремятся максимизировать объем дистанционных финансовых операций. Доля сберегательных продуктов, открытых в ВТБ Онлайн, еще в конце 2019 г. достигала 60%, но сегодня абсолютное большинство вкладов и накопительных счетов оформляется без посещения офиса, – комментирует Сергей Миловский, заместитель руководителя департамента розничных продуктов — вице-президент ВТБ (ПАО).

ВТБ продолжает расширять список финансовых услуг, доступных без посещения офиса. Теперь клиентом ВТБ можно стать полностью удаленно, открыв счет с помощью биометрии. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте банка, процедура займёт не более пяти минут.

Фото: пресс-служба банка