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Как найти дизайнера интерьера в Москве

  • 09/10/2022, 20:15
В Москве нужно подойти к выбору дизайнера интерьера основательно, изучив всю имеющуюся информацию и обратив внимание на некоторые аспекты.

Если вы решили заняться поиском дизайнера интерьера или студии дизайна в Москве, то обнаружите, что в столице подобных специалистов сотни. Как найти среди них по-настоящему грамотного дизайнера, который создаст интерьер вашей мечты?

Нужно подойти к выбору подрядчика основательно, изучив всю имеющуюся информацию и обратив внимание на некоторые аспекты. Какие? Об этом читайте далее.

1.Портфолио

Для начала оцените те проекты, которые студия уже выполнила. Сразу отметайте фирмы, не показывающие или не имеющие портфолио. Среди новичков, конечно, могут быть толковые специалисты, но риск нарваться на дилетанта слишком высок, а вам это не нужно. Вы ведь ищете профессионалов, не так ли?

Просматривая портфолио разных исполнителей, вы уже на этом этапе сможете отмести многие фирмы. Многие работы вам откровенно не понравятся: будут выглядеть слишком уныло, ярко, дёшево, безвкусно и т.д.

Выбирайте только те студии, проекты которых вас реально зацепили. Есть большая вероятность, что ваш интерьер будет таким же.

Цена дизайн-проекта интерьера

У каждого заказчика есть определенный бюджет, в который он хочет уложиться. Этот бюджет включает в себя не только затраты на будущий ремонт, но и расходы на дизайнера интерьеров. Хорошо сразу обозначить для себя сумму, за пределы которой выходить вам крайне нежелательно.

И вуаля – на этом этапе вы сразу отсекаете ещё несколько студий, которые предлагают завышенные цены. Она может быть вызвана наличием десятка (или десятков) сотрудников, которым нужно платить зарплату, раскрученным брендом фирмы, жадностью руководителя и другими причинами, о которых вам задумываться не стоит. Если цена не подходит, то всё – данную студию пропускайте мимо.

Хочется сказать, что низкая цена тоже не говорит ни о чём хорошем. Она может быть обусловлена низкими расходами при разработке проекта (а это подразумевает плохую визуализацию, неполное погружение в работу, использование стандартных, типовых решений) или стремлением фирмы завоевать свою долю московского рынка. При втором варианте, как правило, у студии нет или очень мало выполненных проектов. И тут мы возвращаемся в пункт 1 – портфолио. Следовательно, такие студии тоже отметаются.

Условия работы

Перечислим, что ещё должно быть в хорошей студии дизайна интерьеров:

  • Бесплатная консультация при первичном обращении.
  • Зарегистрированное юрлицо или ИП.
  • Договор оказания услуг (или договор подряда).
  • Сопровождение клиента на всех этапах работы, ответы на вопросы, подробные разъяснения, что, почему и зачем.
  • Офис, в который можно прийти и поговорить с сотрудниками (прежде всего – с дизайнером).

Примером студии, где всё это имеется, является студия L.DesignStudio – официальный сайт https://ldesign.studio. Вы можете зайти на него и познакомиться с компанией поближе.

Итоги

На поиск подходящей студии нужно потратить несколько дней, а то и недель. Всё-таки вы ищете исполнителя, который будет обустраивать ваше жилище, то есть место, где вы обычно проводите большую часть времени, спите, едите, отдыхаете (кто-то даже работает). От того, каким будет итоговый интерьер, зависит ваше настроение и ваш комфорт. Поэтому тут не до шуток – среди всех студий, работающих в Москве, вам предстоит выбрать ту, которая удовлетворяет вас по всем параметрам. Работа предстоит нелёгкая…

Фото с сайта freeimages.com

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