Патент — это морок или реальная возможность заработать и привлечь инвестиции?

— Значительная часть инноваторов, работающих в Академпарке, не занимаются патентованием и считают это занятие лишней тратой денег. Они считают, что никакой патент ни от чего не защищает и обойти его в нынешних условиях можно достаточно быстро, поэтому не стоит на это тратить время, деньги и силу, — сообщил в ходе панельной дискуссии «Трансформация научного инновационного ландшафта: сколько изобретений нужно российской экономике?» Международного форума инноваторов In’Hub в Новосибирске генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод.

Он пояснил, что большинство резидентов парка уверены — любой патент сейчас очень быстро устаревает, поэтому выигрывает тот, кто бежит быстрее всех. Патентование в такой ситуации ухудшает твои показатели в этом забеге, так как ты конкурентен только тогда, когда каждый текущий момент делаешь более конкурентный продукт, — у тебя более очевидные результаты.

— Кто-то считает, что патентование — это морок, который придумали англосаксы. Он встроен в их экономику, механизмы капитализации, и сейчас они не могут от этого отказаться. Наши компании зарабатывают на продаже своих продуктов. Заработать на продаже лицензий, интеллектуальной собственности по-хорошему ни у кого не получается, поэтому в эту узкую щель не стоит и ломиться, — комментирует Верховод. — Есть люди, которые к патентованию относятся хорошо, но проблема в том, что у нас есть рынок покупателей, а не инвестиций. А если нет рынка инвестиций, в том числе венчурных, то не за что бороться. Все венчурные инвестиции у нас — это около государственные симуляторы этих инвестиций. А раз так, то зачем инновационным компаниям этим заниматься?

Модератор дискуссии, инженер, заслуженный изобретатель России, директор Международного фонда технологического развития в Международном банке экономического сотрудничества Вадим Куликов подтвердил, что многие российские патенты сегодня волшебным образом превращаются в международные. Он лично довольно часто судится с одной американской компанией, которая ежегодно на 3,5 млрд долларов нарушает его патентные права как изобретателя и «забывает» за это платить. Еще один эксперт заявил, что наличие патента помогает компании бежать с «большим комфортом», что на высококонкурентном рынке немаловажно.

Участники дискуссии назвали еще рад факторов, сдерживающих активность изобретателей.

— Судя по нашим резидентам, во многих компаниях интеллектуальный вклад инноватора учитывается не путем капитализации интеллектуальной стоимости, не регистрацией патентов, а по понятиям, — констатировал Дмитрий Верховод.

В ответ Вадим Куликов заявил, что в Германии такой подход был бы чреват серьезными правовыми последствиями, и предложил областному Миннауки выступить с законодательной инициативой в Госдуму и Совет Федерации о возвращении выплат по изобретениям инноваторам. По его словам, это будет стимулировать людей регистрировать новые разработки, а также привлечет к изобретательству молодежь.

— Проблема в том, что авторские права изобретателей сейчас защищаются номинально. Да, постановлением правительства РФ от 2020 года они увеличены в 3 раза, но на практике это не работает. Ради интереса спросите хотя бы у крупных холдингов: сколько они платят изобретателям по патентам? Если выплаты и растут, то очень медленно, — согласился представитель изобретателей Артем Задорожный.

Еще одна проблема, обозначенная на круглом столе, ― отсутствие методики оценки интеллектуальной собственности. Это также сдерживает интерес изобретателей к получению патентов, а компаний — к инвестированию в такие активы. Заместитель председателя ООГО «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» Ирина Яковлева напомнила, что в мировой практике немало прецедентов, когда компании брали крупные кредиты под интеллектуальную собственность. Это помогало им вытаскивать бизнес со дна и развиваться дальше. В России такой практики крайне мало. Но сейчас Центробанк разрабатывает методику оценки интеллектуальной собственности для банков, чтобы сформировать механизм кредитования под их залог.

— В последнее время сфере интеллектуальной собственности уделяется много внимания. Неоднократно звучало, что это новая нефть. На мой взгляд — лучше, так как нефть конечна, а интеллектуальная собственность существует, пока жив человек. Это ресурс, который способен приносить финансовые дивиденды тем, кто придумывает и изобретает. К примеру, США на продаже лицензий ежегодно зарабатывают около 120 млрд долларов, — сообщила Ирина Яковлева.

По ее словам, сейчас ключевая задача ― наладить взаимодействие между изобретателями и бизнесом. При этом инноватору важно научиться упаковывать и доносить информацию о своих разработках так, чтобы бизнесмены ее поняли. Для этого сейчас создаются различные институты.

— К примеру, мы можем оценить ситуацию с IP-ланшафтом региона, проанализировать его сильные и слабые стороны, по сравнению с другими территориями. Это даст возможность понять, какой рывок можно сделать. Мы также помогаем коммерциализировать IP-сервисы и технологии, —- добавила она. — Учитывая факт глобальной цифровизации, сегодня важно находиться в цифровой среде IP-рынка. Это реальная возможность зарабатывать на изобретениях или находить инвесторов.

Артем Задорожный рекомендовал вернуться к советской практике, когда в каждом вузе был патентный отдел и студентов учили работать с документами, регистрировать изобретения и давали информацию об их правах. Также, по его словам. необходимо создать представительство по правам изобретателей, чтобы урегулировать спорные моменты, в том числе с Роспатентом.

На выставке Международного форума инноваторов In’Hub в Новосибирске представлены более 200 работ изобретателей со всей России и стран СНГ. В ходе подготовки форума организаторам поступили более 1200 заявок в двух треках: для опытных изобретателей, имеющих патент, и для начинающих авторов инноваций, куда вошли и 30 школьных проектов.

В конце 80-х годов прошлого века в СССР ежегодно регистрировались около 90 тысяч патентов от советских изобретателей. В 2021 году — 19 тысяч.

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