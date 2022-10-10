Прокуратура обратила внимание на ледовую арену и поликлиники в Новосибирске

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин на заседании совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе обратил внимание на нарушения, которые выявляются в ходе реализации национальных проектов в регионах Сибири.
Всего в I полугодии 2022 года прокуроры выявили свыше 5 тыс. нарушений законов, что свидетельствует об упущениях органов власти в организации исполнения мероприятий национальных проектов, отсутствии надлежащего контроля. Так, по данным Министерства просвещения России высока вероятность незавершения строительства в текущем году 29 объектов общего и дошкольного образования на 16 тыс. мест, больше всего в Новосибирской (8), Омской (7) и Иркутской (5) областях.
Ранее редакция рассказывала о том, как проекты концессии и ГЧП оценили депутаты регионального парламента. Один из депутатов требовал отправить концессию по поликлиникам в ФСБ.
Фото Сибирского окружного информационного центра
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