Как найти постоянного поставщика текстильной продукции?

Этого правила придерживается и компания «Валетекс».

Какие текстильные изделия пользуются покупательским спросом?

Наполняя раздел новинок, разработчики руководствуются спросом на уже выставленную продукцию. Для того, чтобы выяснить предпочтения клиентов проводятся маркетинговые исследования. Ивановский производитель не работает «на склад».

Компания отшивает партии на заказ или предлагает самый ходовой товар:

комплекты постельного белья;

матрасы и подушки;

одеяла с разным наполнением.

Постоянными клиентами компании являются оптовые базы и торговые сети, розничные магазины и пансионаты гостиничного типа, государственные учреждения (больницы, детские сады) и частные отели. Менеджеры «Валетекса» отслеживают предпочтения потребителей в разных вопросах:

качество наполнителей и тканей (натуральные или синтетика);

расцветки и рисунки;размеры и объёмы изделий.

В каталоге интернет-магазина есть специальный раздел http://www.valetex.ru/catalog-news , в котором появляются новые разработки дизайнеров.

Разрабатывая новые модели, дизайнеры учитывают все пожелания. Компания производит не просто качественные товары, но и модные изделия.

Ассортимент новинок

В разделе постоянно появляются наборы постельного белья новых расцветок. Актуальными считаются такие цветовые сочетания: серого с бежевым, салатового с розовым, молочно-белого с голубым. Такие гаммы считаются «спокойными» и отлично подходят для постельного белья.

Не выходят из моды и спальные принадлежности из бязи белого цвета. Стопроцентный хлопок плотностью 125 гр/м идеально подходит для производства белья. Оно прослужит очень долго. Такая материя практически не трётся. Отсутствие красителя продлевает срок, когда изделия выглядят как новые.

В разделе новинок всегда есть несколько видов матрасов. Для пошива чехлов используется тик (плотная хлопковая ткань) или полулён (смесовая материя). Оба вида материала выдерживают длительные нагрузки и не истираются. Наполнителем матрасов служит хлопковая вата или поролоновая крошка.

Одеяла также относятся к виду продукции, который всегда пользуется спросом. Есть некоторый спад спроса на них, который связан со сменой сезонов. Осенью и зимой люди покупают одеяла больше. Но качественные одеяла должны быть в ассортименте вашего магазина всегда. «Валитекс» предлагает широкий ассортимент таких изделий. В разделе новинок вы найдёте одеяла в чехлах из натурального хлопка, практичного поликатона и шикарного атласа. Наполнителями служат верблюжий пух и хлопковая вата.

Качество обслуживания

Выбирая постоянного поставщика, нужно уточнить, какие виды оплаты предлагает производитель, и как быстро возможно изготовление заказанной партии. Также важно узнать, услугами каких перевозчиков пользуется предприятие.

И в заключение главный совет. Обязательно посетите официальный сайт производителя. Ознакомьтесь с отзывами, которые оставляют клиенты, которые уже делали заказы. Лучше отдавать предпочтение крупным производителям, которые имеют хорошую репутацию на рынке.