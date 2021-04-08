«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора приступил к разработке вакцины от коронавируса в виде капель для носа, иммунитет после нее будет создаваться на слизистых, которые как раз являются входными воротами инфекции, поэтому у данной вакцины будет преимущество, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Ринат Максютов.

— Да, сейчас мы приступили к разработке вакцины в виде капель, то есть для назального применения. Состав главного действующего компонента вакцины не изменится (по сравнению с вакциной «ЭпиВакКорона»), — сказал Максютов.

Справка: «ЭпиВакКорона» — вторая (после «Спутника V») зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр «Вектор».

В начале апреля директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург также сообщил, что в центре начались доклинические испытания вакцины от коронавируса в форме капель для носа.