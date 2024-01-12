Как накопить на квартиру

Чтобы накопить необходимую сумму хотя бы на первоначальный взнос по ипотеке, кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Лента.ру» порекомендовал регулярные накопления. Для начала эксперт советует определить, какую сумму позволит ваш ежемесячный доход откладывать каждый месяц, и эту сумму ставить первоочередным взносом самому себе. Михаил Беляев отметил, что этот способ можно найти в книге Джанни Родари «Приключения Чиполлино». Герой произведения итальянского писателя копил деньги, чтобы построить себе дом, и в конце концов его мечта сбылась.

При этом специалист подчеркивает, что очень важно не только пассивно откладывать деньги, но и параллельно находить инструменты, которые обеспечат дополнительный доход.

Беляев не исключает, что копить придется долго и терпеливо. Но к моменту, когда накопленные средства могут использоваться, возможно, что и ставки будут снижены.

Кроме того, эксперт предлагает остановить свой выбор на жилье, доступное по вашим финансовым возможностям. Например, это могут быть новостройки в не элитных районах города. Также следует вести экономичный образ жизни и прилагать максимум усилий, чтобы избежать лишних трат.

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