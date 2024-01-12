Концессионное соглашение досрочно расторгает мэрия Новосибирска

Постановлением мэрии Новосибирска от 29 декабря досрочно расторгается концессионное соглашение в отношении объектов газоснабжения города. В документе подчеркивается, что решение о расторжении принято по соглашению сторон.
Напомним, речь идет о соглашении №7, подписанном между мэрией Новосибирска и ОАО «Городские газовые сети» (ГГС) в ноябре 2011 года. Причина этого решения не комментируется. По соглашению, ГГС обязывалось провести реконструкцию 42 газопроводов и осуществлять их эксплуатацию до 2036 года. Объем инвестиций в проект оценивался в 32 млн рублей. Дата расторжения соглашения — 31 декабря 2023 года.
Постановлением также определяется общая сумма компенсации, которую должен выплатить концессионер в связи с неполным объемом выполненных мероприятий по реконструкции объектов газоснабжения города Новосибирска за 2023 год. Речь идет о 7,1 млн рублей.
Согласно документу, компания должна выплатить в бюджет города:
Реконструкцию объектов газоснабжения, прописанную в соглашении, но не исполненную концессионером, теперь должны спланировать департамент ЖКХ мэрии и МУП «Энергия».
— В случае выявления мэрией ухудшения технического и эксплуатационного состояния возвращенных объектов, входящих в состав объекта концессионного соглашения от 01.11.2011 № 7, вызванных нарушением ОАО «ГГС» порядка их эксплуатации, мэрия города Новосибирска имеет право в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи направить ОАО «ГГС» в письменной форме требование о безвозмездном устранении обнаруженных нарушений, — подчеркивается в документе.
Контроль за исполнением постановления возложен на и.о. мэра Новосибирска Олега Клемешова и заместителя мэра Геннадия Захарова.
Напомним, до недавнего времени между мэрией и ГГС были заключены 3 концессионных соглашения.
В ноябре 2016 года мэрия и ГГС подписали соглашение на 25 лет на 102 млн рублей. Эти деньги компания обязывалась вложить в реконструкцию и строительство 20 объектов газоснабжения.
В августе 2018 года мэрия Новосибирска и ГГС заключили третье концессионное соглашение на 20 лет с объемом инвестиций 48 млн рублей. В рамках соглашения «Городские газовые сети» обязались построить газопровод в Первомайке и эксплуатировать более 15 км существующих сетей.
— «Городские газовые сети» (ГГС) в рамках заключенных соглашений ежегодно проводят реконструкцию газораспределительных сетей Новосибирска, добиваясь показателей максимальной безопасности и стабильности подачи газа конечным потребителям. В современных меняющихся экономических условиях при росте стоимости материалов и услуг действует ограничение роста тарифа: с 2018 года это 4%, с декабря 2022-го — 8,5%, — сообщала, выступая в феврале 2023 года на подведении итогов работы департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Городские газовые сети» Елена Вилюханова.
По ее словам, реальные затраты компании по реконструкции и строительству новых объектов в полном объеме не возмещаются через тарифную деятельность.
На тот момент в рамках 3 концессионных соглашений по газораспределительным сетям общей протяженностью более 119 км компания произвела более 13 тысяч подключений домовладений в газораспределительным сетям. Фактически затраты концессионера на реконструкцию и строительство муниципального имущества за 11 лет составили 36 млн рублей. При этом концессионная плата за этот период составила более 24 млн рублей.
По данным Seldon Basis, директором компании является Андрей Корягин. 50% компании принадлежат ООО «Сибспецстроймонтаж», по 25% — МУП «Энергия» и ООО «Сибгипрокоммунводоканал». В ООО «Сибспецстроймонтаж» 33,3% принадлежат Андрею Корягину, 66,7% — депутату горсовета Андрею Гудовскому. Деятельность ООО «Сибгипрокоммунводоканал» прекращена в 2014 году. Собственником компании было также ликвидированное ЗАО «Мегатон», которым владели граждане России.
ГГС заключила 136 контрактов в качестве поставщика на общую сумму 1,47 млрд рублей. Чаще всего ГГС заключало контракты c ДЭЖКХ города. В 2022 году выручка компании составила 91,77 млн рублей (-19%), чистая прибыль — 1,02 млн рублей (-9%). Как уточняется на сайте Seldon Basis, чистая прибыль упала за последний год отчетности из-за увеличения расходов на содержание администрации.
Ранее редакция сообщала о том, что депутаты Новосибирска разочаровались в банных концессиях.
Фото с сайта МинЖКХ Новосибирской области
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