Концессионное соглашение досрочно расторгает мэрия Новосибирска

Постановлением мэрии Новосибирска от 29 декабря досрочно расторгается концессионное соглашение в отношении объектов газоснабжения города. В документе подчеркивается, что решение о расторжении принято по соглашению сторон.

Напомним, речь идет о соглашении №7, подписанном между мэрией Новосибирска и ОАО «Городские газовые сети» (ГГС) в ноябре 2011 года. Причина этого решения не комментируется. По соглашению, ГГС обязывалось провести реконструкцию 42 газопроводов и осуществлять их эксплуатацию до 2036 года. Объем инвестиций в проект оценивался в 32 млн рублей. Дата расторжения соглашения — 31 декабря 2023 года.

Постановлением также определяется общая сумма компенсации, которую должен выплатить концессионер в связи с неполным объемом выполненных мероприятий по реконструкции объектов газоснабжения города Новосибирска за 2023 год. Речь идет о 7,1 млн рублей.

Согласно документу, компания должна выплатить в бюджет города:

1781316 рублей не позднее 15.03.2024;

1781316 рублей не позднее 15.06.2024;

1781316 рублей не позднее 15.09.2024;

1781316 рублей не позднее 15.12.2024.

Реконструкцию объектов газоснабжения, прописанную в соглашении, но не исполненную концессионером, теперь должны спланировать департамент ЖКХ мэрии и МУП «Энергия».

— В случае выявления мэрией ухудшения технического и эксплуатационного состояния возвращенных объектов, входящих в состав объекта концессионного соглашения от 01.11.2011 № 7, вызванных нарушением ОАО «ГГС» порядка их эксплуатации, мэрия города Новосибирска имеет право в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи направить ОАО «ГГС» в письменной форме требование о безвозмездном устранении обнаруженных нарушений, — подчеркивается в документе.

Контроль за исполнением постановления возложен на и.о. мэра Новосибирска Олега Клемешова и заместителя мэра Геннадия Захарова.

Напомним, до недавнего времени между мэрией и ГГС были заключены 3 концессионных соглашения.

В ноябре 2016 года мэрия и ГГС подписали соглашение на 25 лет на 102 млн рублей. Эти деньги компания обязывалась вложить в реконструкцию и строительство 20 объектов газоснабжения.

В августе 2018 года мэрия Новосибирска и ГГС заключили третье концессионное соглашение на 20 лет с объемом инвестиций 48 млн рублей. В рамках соглашения «Городские газовые сети» обязались построить газопровод в Первомайке и эксплуатировать более 15 км существующих сетей.

— «Городские газовые сети» (ГГС) в рамках заключенных соглашений ежегодно проводят реконструкцию газораспределительных сетей Новосибирска, добиваясь показателей максимальной безопасности и стабильности подачи газа конечным потребителям. В современных меняющихся экономических условиях при росте стоимости материалов и услуг действует ограничение роста тарифа: с 2018 года это 4%, с декабря 2022-го — 8,5%, — сообщала, выступая в феврале 2023 года на подведении итогов работы департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Городские газовые сети» Елена Вилюханова.

Однако в феврале 2023 года представители компании подняли вопрос о, заявив, что

По ее словам, реальные затраты компании по реконструкции и строительству новых объектов в полном объеме не возмещаются через тарифную деятельность.

На тот момент в рамках 3 концессионных соглашений по газораспределительным сетям общей протяженностью более 119 км компания произвела более 13 тысяч подключений домовладений в газораспределительным сетям. Фактически затраты концессионера на реконструкцию и строительство муниципального имущества за 11 лет составили 36 млн рублей. При этом концессионная плата за этот период составила более 24 млн рублей.

ОАО «Городские газовые сети» — одна из газораспределительных организаций Новосибирской области. Создано в 2009 году, уставный капитал — 3 млн рублей. ОАО «Городские газовые сети» является членом Общероссийского объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности, ассоциации газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока «Сибдальвостокгаз», членом СРО НП строителей Сибирского региона, а также входит в состав группы компаний «Нордазия».

По данным Seldon Basis, директором компании является Андрей Корягин. 50% компании принадлежат ООО «Сибспецстроймонтаж», по 25% — МУП «Энергия» и ООО «Сибгипрокоммунводоканал». В ООО «Сибспецстроймонтаж» 33,3% принадлежат Андрею Корягину, 66,7% — депутату горсовета Андрею Гудовскому. Деятельность ООО «Сибгипрокоммунводоканал» прекращена в 2014 году. Собственником компании было также ликвидированное ЗАО «Мегатон», которым владели граждане России.

ГГС заключила 136 контрактов в качестве поставщика на общую сумму 1,47 млрд рублей. Чаще всего ГГС заключало контракты c ДЭЖКХ города. В 2022 году выручка компании составила 91,77 млн рублей (-19%), чистая прибыль — 1,02 млн рублей (-9%). Как уточняется на сайте Seldon Basis, чистая прибыль упала за последний год отчетности из-за увеличения расходов на содержание администрации.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты Новосибирска разочаровались в банных концессиях.