В МЧС напомнили об опасности пиротехники в преддверии Старого Нового года

Сотрудники МЧС напомнили об опасности использовании пиротехники в преддверии Старого Нового года. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.
Специалисты отметили, что соцсети заполнены различными роликами запуска фейерверков с балкона или стрельбой римскими свечами друг в друга.
За новогодние праздники по всей стране неоднократно фиксировались случаи травмирования людей при неправильном использовании пиротехники.
— Чтобы праздник оставил в вашей памяти только хорошие воспоминания, будьте осторожны при использовании пиротехники и строго следуйте инструкции на упаковке, — говорится в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что балкон дома загорелся из-за фейерверка в Новосибирске.
Фото со страницы МЧС по Новосибирской области в Телеграм
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