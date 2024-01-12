В МЧС напомнили об опасности пиротехники в преддверии Старого Нового года

Сотрудники МЧС напомнили об опасности использовании пиротехники в преддверии Старого Нового года. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

Специалисты отметили, что соцсети заполнены различными роликами запуска фейерверков с балкона или стрельбой римскими свечами друг в друга.

За новогодние праздники по всей стране неоднократно фиксировались случаи травмирования людей при неправильном использовании пиротехники.

— Чтобы праздник оставил в вашей памяти только хорошие воспоминания, будьте осторожны при использовании пиротехники и строго следуйте инструкции на упаковке, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что балкон дома загорелся из-за фейерверка в Новосибирске.