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Как научиться рунам самостоятельно

  • 18/11/2021, 13:09
Руны использовали в Скандинавии для магических ритуалов и гадания, впоследствии они применялись как алфавит.

Руны — это древнейшие магические символы, памятник письменности, которую использовали англичане, германцы, датчане, норвежцы и другие народы. Руны представляют собой угловатые знаки вытянутой формы. Форма рунических знаков позволяла легко наносить их на деревянные, костяные и каменные поверхности. Самое широкое распространение рунические знаки получили на территории Скандинавии, большое количество памятников письменности сохранилось в Дании, магические знаки обнаружены в Греции, Турции на элементах Собора Святой Софии, в городах России, Белоруссии и других странах.

В настоящее время руны применяют для гадания, изготовления оберегов и амулетов. Научиться работать с рунами непросто, необходимо пройти курс обучения у опытного специалиста. Не следует ожидать, что обучение будет бесплатным и быстрым. Подобные курсы есть у академии https://elarus.ru/.

Как научиться читать руны

Руны относятся к техникам, которые требуют серьезного подхода, определенных знаний, подготовки, умения управлять своей энергией, правильно ее перераспределять, необходимо развивать интуицию. Простое изучение наименований рун ничего не даст, существует ряд тонкостей, которые требуют от ученика усидчивости, усердия и терпения. Специалист по рунам объяснит значение прямого и перевернутого символа, расскажет о влиянии знаков на определенные сферы жизни человека. При правильном отношении к обучению, руны начнут сами раскрываться и открывать тайное обучающемуся. Научиться гадать на рунах самостоятельно можно после посвящения в тайны символики.

Обучающемуся рунной технике необходимо соблюдать несколько правил:

  • Помимо обучения у специалиста, необходимо приобрести учебники по работе с рунами. Изучение разных взглядов, различные мнения помогут получить больше информации и сформировать свой взгляд на технику рун. Книги по магии рун необходимо читать в зависимости от сложности подачи информации – сначала книги о фольклоре, мифах и магических обрядах Скандинавии, затем учебники для общего развития, после начального ознакомления более сложные книги авторов, которые требуют определенной подготовки и знаний.
  • Рекомендуем завести дневник, в котором вы будете вести необходимые записи, способствующие лучшему запоминанию значений символов. Со временем сформируется осмысленное понимание техники, вы сможете изготовить свои руны, постепенно научиться работать с разными символами от одиночных рун до ставов и формул. Настоящий практик владеет различными навыками и умениями (навык эриля, 8 основных умений), не пытается применять свои знания во вред людям.

Как научиться читать руны, чтобы не нанести себе вред? Не применяйте руны для нанесения вреда другому, вы можете получить ответный удар. Соблюдайте технику безопасности при работе с магическими знаками. Имея небольшой опыт в работе с символами не рекомендуется работать со сложными ставами, структурами – это может вам навредить или не даст результатов. Работа с символами – это творчество, которое требует от практикующего знаний, умения работать с энергетическим полем, аккуратности, любви к порядку.

Рунические знаки требуют уважения к себе. Это кладезь народной мудрости, магической силы и древнейшей памяти человечества. Существуют правила использования символов:

  • Не рекомендуется наносить руны в виде тату.
  • Руны наносятся на материалы, с которых их можно легко смыть или уничтожить.
  • Разрешается наносить руны на воду или еду для излечения.
  • Знаки рисуют на мыле, на поверхности пены в ванне, личной расческе и других предметах.

С древних времен сакральные знаки наносились в виде вышивки на одежду, на украшения, гребни. Рунические знаки не относятся к белой и черной магии, человек, работающий с ними становится проводником и определяет направление воздействия магического алфавита, знаков.

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