Как научиться рунам самостоятельно

Руны — это древнейшие магические символы, памятник письменности, которую использовали англичане, германцы, датчане, норвежцы и другие народы. Руны представляют собой угловатые знаки вытянутой формы. Форма рунических знаков позволяла легко наносить их на деревянные, костяные и каменные поверхности. Самое широкое распространение рунические знаки получили на территории Скандинавии, большое количество памятников письменности сохранилось в Дании, магические знаки обнаружены в Греции, Турции на элементах Собора Святой Софии, в городах России, Белоруссии и других странах.
В настоящее время руны применяют для гадания, изготовления оберегов и амулетов. Научиться работать с рунами непросто, необходимо пройти курс обучения у опытного специалиста. Не следует ожидать, что обучение будет бесплатным и быстрым. Подобные курсы есть у академии https://elarus.ru/.
Руны относятся к техникам, которые требуют серьезного подхода, определенных знаний, подготовки, умения управлять своей энергией, правильно ее перераспределять, необходимо развивать интуицию. Простое изучение наименований рун ничего не даст, существует ряд тонкостей, которые требуют от ученика усидчивости, усердия и терпения. Специалист по рунам объяснит значение прямого и перевернутого символа, расскажет о влиянии знаков на определенные сферы жизни человека. При правильном отношении к обучению, руны начнут сами раскрываться и открывать тайное обучающемуся. Научиться гадать на рунах самостоятельно можно после посвящения в тайны символики.
Обучающемуся рунной технике необходимо соблюдать несколько правил:
Как научиться читать руны, чтобы не нанести себе вред? Не применяйте руны для нанесения вреда другому, вы можете получить ответный удар. Соблюдайте технику безопасности при работе с магическими знаками. Имея небольшой опыт в работе с символами не рекомендуется работать со сложными ставами, структурами – это может вам навредить или не даст результатов. Работа с символами – это творчество, которое требует от практикующего знаний, умения работать с энергетическим полем, аккуратности, любви к порядку.
Рунические знаки требуют уважения к себе. Это кладезь народной мудрости, магической силы и древнейшей памяти человечества. Существуют правила использования символов:
С древних времен сакральные знаки наносились в виде вышивки на одежду, на украшения, гребни. Рунические знаки не относятся к белой и черной магии, человек, работающий с ними становится проводником и определяет направление воздействия магического алфавита, знаков.
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